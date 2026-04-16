La huelga de controladores aéreos amenaza al Aeropuerto de Sevilla el fin de semana de la final de la Copa del Rey y la Preferia

Los controladores aéreos han ratificado su amenaza de huelga en un fin de semana especialmente complejo en el Aeropuerto de Sevilla, ciudad que acoge la celebración de la Final de la Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad y porque también habrá actividad en la Feria de Abril en los días previos a su celebración, en la denominada como Preferia.

El aeródromo sevillano cuenta además con 50 vuelos más, entre ida y vuelta, por el desplazamiento de los seguidores de ambos equipos, procedentes de Madrid y San Sebastián. Esta operativa extra habrá de integrarse en la programación habitual del aeropuerto, que canaliza una media diaria de 185 vuelos comerciales, tal como informaba AENA esta semana. Si bien las huelgas anteriores no han tenido impacto en el Aeropuerto de Sevilla, no se sabe cómo podría afectar esta a sus instalaciones porque dependerá del seguimiento que tenga.

Hay que recordar que la final de Copa estaba fijada en un primer momento el 25 de abril, pero se adelantó una semana para que no coincidiera con la celebración plena de la Feria de Abril. El partido se disputará en el Estadio de La Cartuja a partir de las 21.00 horas.

Paro indefinido

Este paro indefinido -que comienza este viernes, 17 de abril- ha sido convocado por la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) en aquellas torres de aeropuertos operadas por Saerco y se mantiene por la falta de acuerdo entre las partes tras la reunión de este miércoles.

Además del aeropuerto sevillano, la compañía es la encargada de gestionar el control de tráfico aéreo de los aeropuertos de Madrid-Cuatro Vientos, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, El Hierro, La Gomera, Castellón, Burgos, Huesca, Ciudad Real, Vigo, A Coruña y Jerez.

Servicios Mínimos

Entre los servicios mínimos que establece la resolución emitida por el Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible, se encuentran los vuelos domésticos hacia o desde territorios no peninsulares. En este sentido, se ha determinado la reubicación del 90% de los pasajeros. "Este último valor se obtiene de estimar que un 10% de los pasajeros que hubieran previsto volar con las compañías afectadas tendrán una reserva que podrán anular motu proprio o no habrán comprado aún el billete y podrán modificar su intención de compra y tomar la decisión de volar otro día", señala el documento.

En el caso de los vuelos domésticos peninsulares cuyo tiempo de desplazamiento en transporte público sea superior a 5 horas y vuelos internacionales, la resolución "se debe permitir la reubicación del restante 65% de los usuarios en los vuelos protegidos". Si es inferior a 5 horas, se reubicará al 40% de los pasajeros.

Además, se protegen el 100% de los vuelos de traslado de ciudadanos extranjeros y de los funcionarios policiales encargados de su custodia; en vuelos específicos realizados para el Ministerio del Interior, no integrados en las líneas regulares o comerciales de pasajeros en general, entre diversos puntos del territorio nacional y desde estos a otros países. También se protegen, en su caso, el 100% de los dedicados a labores de emergencia, tales como servicios de ambulancia, antiincendios, transporte de órganos para el Sistema Nacional de Trasplantes, vigilancia, protección civil y rescate, etc., necesarios para salvaguardar la salud y la seguridad de los ciudadanos.