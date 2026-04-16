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Sevilla

El entorno de la calle Feria sumará ocho nuevos apartamentos turísticos junto al mercado de abastos

La Comisión de Urbanismo aprueba por vía urgente la reforma de un local en la calle Amargura, 6, donde se sitúa el supermercado La Única

La calle Amargura se encuentra entre Relator y la plaza Calderón de la Barca.

La calle Amargura se encuentra entre Relator y la plaza Calderón de la Barca. / Google Maps

Clara Campos

Clara Campos

Sevilla

El Casco Antiguo es una de las zonas saturadas de alojamientos turísticos en Sevilla. A las cifras actuales habrá que sumar ocho apartamentos destinados a turistas que se ubicarán en el entorno de la calle Feria, muy próximo al mercado de abastos.

La Comisión Ejecutiva de Urbanismo ha aprobado esta semana, por vía de urgencia, conceder licencia de obras de reforma parcial de local en planta baja de edificio residencial "mediante la adecuación del mismo al uso hospedaje de ocho apartamentos turísticos de los denominados conjuntos, incluso instalación de un rótulo retro iluminado y una placa, a nivel de planta baja en la calle Amargura número 6".

En la actualidad, en este local que indica Urbanismo -muy próximo a la plaza Calderón de la Barca- se encuentra La Única, un ultramarinos que abastece al barrio.

Otros proyectos en la zona

Recientemente, en la zona se ha dado luz verde -por parte del mismo órgano municipal- a la licencia de obras para acometer la adecuación de un edificio de viviendas a uso hotelero de apartamentos turísticos, situado en la calle Feria, número 16, esto es, en el tramo estrecho de la vía que se encuentra entre Montesión y Castellar.

En concreto, esta autorización llegó el pasado verano y el inmueble se destinará a un total de 18 apartamentos turísticos. El edificio contaba con locales comerciales en su planta baja y un total de 15 viviendas repartidas entre sus plantas. Además, tenía con cuatro patios interiores. En total, cuenta con una superficie de 1.069 metros cuadrados construibles en una parcela de 283 m2.

Zonas saturadas

Hay que tener en cuenta que este tipo de alojamientos destinados al turismo -los apartamentos- no cuentan con las mismas restricciones que las viviendas de uso turístico. En el caso de Sevilla, no se admiten más licencias desde el octubre de 2024 de estas últimas en el Casco Antiguo y parte de Triana, zonas que se consideran saturadas según las cifras manejadas por el Ayuntamiento.

En cualquier caso, los apartamentos turísticos no han dejado de crecer en los últimos meses. No en vano, el pasado marzo, la Gerencia de Urbanismo, dio vía libre a dos proyectos más que suman 23 apartamentos turísticos, junto a la Alameda de Hércules y en la Plaza del Museo, al lado del Museo de Bellas Artes, en la antigua casa de la familia de Mariano Bellver.

De momento, el Gobierno Local asegura que no puede hacer más de lo que ha hecho con respecto a los apartamentos turísticos. Donde sí se pretende intervenir es en la regulación de las inscripciones de viviendas turísticas, que actualmente tienen un tope del 10% sobre el total residencial de la zona en la que estén, para frenar este fenómeno.

Noticias relacionadas y más

El alcalde ya anunció que pronto tendrán los resultados de un nuevo informe para actualizar esta limitación de viviendas turísticas, aunque todavía no se han anunciado los resultados. Además, se trata de un compromiso de PP y Vox cuando pactaron el Presupuesto de 2026.

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