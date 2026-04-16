El Ayuntamiento impulsa la recalificación del Canal de la Expo con el objetivo de que incluya el primer supermercado de La Cartuja, bares, un hotel y oficinas

El Gobierno de José Luis Sanz llegará hasta el final con la transformación del Canal de la Expo y los Jardines del Guadalquivir, y ya baraja diferentes opciones para darle un nuevo destino a estos suelos. Fundamentalmente, un hotel, un supermercado, una zona de restauración y oficinas. Este jueves se ha dado otro paso más, ya que el PP ha impulsado con el apoyo de Vox este proyecto, que permitirá cambiar el uso de los suelos y que pasen de ser de servicios avanzados (nuevas tecnologías) a terciarios (oficinas, comercios u hoteles). La Gerencia de Urbanismo convocó un Consejo de Gobierno extraordinario el pasado viernes y aprobó llevar al pleno ordinario de este jueves una propuesta de conformidad, es decir, un documento que incluye todas las modificaciones planteadas por los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía, propietaria de suelos en los que se actúa.

Todavía no existe fecha para la firma del convenio urbanístico con la Junta, concretamente con la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Dialogo social. Pero este acuerdo plenario, que cuenta con el rechazo de los grupos de izquierda (PSOE y Por Andalucía) que han votado en contra, supone el trámite definitivo para que esa firma se pueda producir.

¿Qué se hará en el Canal de la Expo? Precisamente este miércoles, aprovechando la celebración del XXV aniversario del Círculo de Empresarios de Sevilla TechPark, el delegado de La Cartuja, Álvaro Pimentel, repasaba con el presidente del Círculo, Raúl Maldonado, y el director gerente de Sevilla TechPark, Luis Pérez, las fortalezas del que consideran "el mejor parque de España, uno de los mejores parques de Europa, y el parque del futuro de la innovación de talento". Y a preguntas de El Correo de Andalucía, Pimentel defendía que Sevilla TechPark "adolece de servicios para los empresarios y los trabajadores".

El delegado de Cartuja, Álvaro Pimentel, ofrece una rueda de prensa junto al presidente del Círculo de Empresarios de Sevilla TechPark, Raúl Maldonado, y el director gerente de Sevilla TechPark, Luis Pérez, con motivo del XXV aniversario del Círculo / Ayuntamiento de Sevilla

Según explica el concejal del PP a este periódico, esta transformación lleva siendo reclamada desde hace años por el Círculo de Empresarios, ya que demandan servicios. Por eso Pimentel enumera cuáles serán algunas de las prioridades, desde un hotel y un supermercado hasta una zona de restauración y oficinas. "Es una gran idea avalada por los propios empresarios, que son los que al final están allí todos los días y saben perfectamente las necesidades que tiene el parque. Esperemos que se realice lo antes posible", explica Pimentel.

El Ayuntamiento de Sevilla ya piensa en cómo puede ser esa transformación, que todavía no se ha concretado en ninguna propuesta específica. Mientras tanto, el delegado de La Cartuja piensa en un supermercado: "Hay muchos trabajadores que les gustaría que hubiera uno allí para poder ir después del trabajo". "Nos piden algún hotel, porque hay muchísimas visitas diarias al parque y les vendría muy bien", añade, como una de las conclusiones de las reuniones entre el Gobierno de Sanz y los empresarios. Aunque, por encima de todo, están las oficinas. "Lo que queremos que haya sobre todo es oficinas para la ampliación del parque. Hay muy poco espacio ya, por no decir que no hay. Se necesita una ampliación urgente y también necesitamos romper el muro que existe entre la ciudad y el parque".

Pendiente de la firma y el proyecto definitivo

El siguiente paso sería la firma definitiva del convenio entre la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y el Ayuntamiento de Sevilla, que puede verse afectado y demorado por el anuncio de las elecciones para el Parlamento Andaluz. En el documento se hace además hincapié en que el adquiriente de dichos suelos tendrá un plazo de dos años para tramitar el proyecto una vez que se firme el convenio. Y es que después de la firma se tendrá que sacar la parcela a subasta o venderla a través de las fórmulas legales existentes para que se ponga en carga lo antes posible y permita esa ampliación que Sevilla TechPark persigue. Así será como se completará definitivamente el desbloqueo del Canal de la Expo.

Con esta nueva calificación, en este terreno que forma parte del legado de la Exposición Universal de 1992 se podrá levantar nuevas oficinas y otro tipo de establecimientos, como hoteles y comercios, o incluso aparcamientos. La oposición tildó como "pelotazo urbanístico" este cambio y alertó que era llevar turistas a La Cartuja, pero el alcalde ha defendido que se podía limitar el espacio destinado al turismo. En los terrenos de servicios avanzados (la calificación anterior) se pueden desarrollar actividades basadas en nuevas tecnologías, como el manejo de información, el desarrollo y producción de sistemas informáticos, audiovisuales y otros similares, cálculo y proceso de datos, y, en general, actividades de investigación, desarrollo e innovación, así como servicios empresariales cualificados en un entorno adecuado, según define la propia Gerencia de Urbanismo.

El acuerdo para el Canal de la Expo

El convenio firmado entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla expone, en relación con Sevilla TechPark, que "30 años después de su puesta en marcha ha colmatado prácticamente todos los espacios disponibles y va a necesitar habilitar áreas de ampliación". Concretamente, para "espacios productivos que permitan la incorporación de nuevos proyectos empresariales de carácter tecnológico o centros de investigación, como para albergar otros servicios que den soporte a la masa social que acude a Sevilla TechPark cada día. A todo ello hay que sumar la, cada vez mayor, oferta cultural de la Isla de la Cartuja que utiliza el espacio en los tramos no laborales".

La actuación afecta a tres ámbitos que son propiedad de la Junta de Andalucía. "Las demandas que, en su día, se establecieron no se ajustan a la realidad actual y, tras más de 30 años desde la finalización de la Exposición Universal de 1992, se encuentra sin uso alguno y muy degradado. Buena muestra de ello, es la falta de interés mostrada por el mercado", desarrolla el documento aprobado. Por ello, "resulta prioritario para el futuro del Sevilla TechPark, revisar los usos previstos. Esta revisión contribuirá a que dicho espacio sirva de la mejor forma y con efectividad al proyecto de ciudad, consiguiendo su desarrollo sostenible y cohesión tanto en términos sociales, como económicos y ambientales".

También se justifica que se abrirá este espacio, "actualmente sin uso y de transición entre la ciudad, los Jardines del Guadalquivir y Sevilla TechPar, habilitando su utilización y disfrute por parte de la ciudadanía. Económicamente, supondrá una importante inyección para Sevilla TechPark, potenciando el poder de atracción del parque a nuevas empresas que lo elijan como ubicación".

El convenio también precisa que "es plenamente respetuoso con el medio ambiente, manteniéndose las obligaciones ambientales de ambas partes y, en particular, de incorporación de los Jardines del Guadalquivir al uso público y disfrute de la ciudadanía". Y que se "deberá prever la cesión de suelo con destino a una dotación pública de aparcamientos bajo rasante en el canal e incorporará las dotaciones públicas de espacios libres vinculadas a las pasarelas existentes sobre el canal".