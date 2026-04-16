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Cambio en la Universidad de Sevilla: el Lunes de Pescaíto no habrá clase

Fachada del Rectorado de la Universidad

Fachada del Rectorado de la Universidad / US / Europa Press

Ana Ramos Caravaca

Lucía Rubio

La Universidad de Sevilla no tendrá clases el próximo 20 de abril, Lunes de Pescaíto, después de que esa jornada haya pasado finalmente a ser no lectiva tras la modificación del calendario académico. De este modo, la US modifica su previsión inicial, ya que en un primer momento sí estaba contemplada la actividad docente durante ese día, tras el regreso al modelo corto de la Feria de Abril.

"El Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla ha aprobado, en su sesión celebrada el martes 14, que el próximo lunes 20 de abril pase a ser no lectivo, por lo que no se impartirán clases", detallaban en la página web de la univeridad.

Periodos no lectivos de la US en el curso 2025 2026

Periodos no lectivos de la US en el curso 2025 2026 / Universidad de Sevilla

La comunicación oficial confirma así un cambio que afecta directamente al alumnado, que no tendrá que acudir a clase el lunes. La decisión se enmarca en la adaptación del calendario académico con motivo de estas fechas, marcadas en Sevilla por la celebración de una de sus fiestas más señaladas.

Pese a la suspensión de la actividad lectiva, el centro sí mantendrá abiertos algunos de sus servicios tanto el lunes 20 como el martes 21 de abril, aunque con horario reducido. La biblioteca abrirá de 09:00 a 14:00 horas, mientras que la Secretaría atenderá de 10:30 a 12:30 horas.

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Además, la univeridad ha informado de que permanecerá cerrado los días 22, 23 y 24 de abril. El día 22 tiene carácter festivo, mientras que el cierre se prolongará también durante las dos jornadas posteriores, de forma que la actividad habitual no se retomará hasta después de ese paréntesis de la semana de Feria.

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