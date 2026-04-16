Cazado en Utrera un conductor ebrio que multiplicaba por seis la tasa de alcoholemia

La Guardia Civil ha interceptado en Utrera a un conductor que circulaba con una tasa de alcohol que superaba seis veces el máximo permitido, una actuación que fue posible gracias al aviso de un ciudadano que alertó a tiempo del peligro.

Según ha informado la Benemérita, los hechos ocurrieron después de que un vecino comunicara que un hombre, con claros síntomas de embriaguez, acababa de ponerse al volante tras salir de un establecimiento hostelero. La llamada permitió a los agentes del Destacamento de Tráfico de la Compañía de la Guardia Civil de Utrera localizar rápidamente el vehículo e intervenir antes de que pudiera provocar una situación de grave riesgo en la carretera.

Una vez interceptado el turismo, y pese a que el conductor no atendió en un primer momento las indicaciones de los agentes, la Guardia Civil procedió a su identificación y a la realización de la prueba de alcoholemia con el etilómetro reglamentario. El resultado fue de 1,67 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, una cifra que supera ampliamente el límite legal fijado en 0,25 mg/l para los conductores en general.

La Guardia Civil recuerda que el artículo 379 del Código Penal castiga a quienes superan los 0,60 mg/l con penas que pueden incluir prisión, multa y la retirada del derecho a conducir. En este caso, la actuación ha terminado con la detención del implicado como presunto autor de un delito contra la seguridad vial y su posterior puesta a disposición judicial.

La intervención pone de relieve la importancia de la colaboración ciudadana para detectar a tiempo conductas temerarias al volante. Gracias a esa alerta temprana, los agentes pudieron frenar una conducta de alto riesgo y evitar posibles consecuencias para el resto de usuarios de la vía y para el propio conductor.