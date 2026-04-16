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Carnaval

La chirigota callejera de los Daddy Cadi trae de vuelta el carnaval a Sevilla justo antes de Feria

La agrupación que sacó este conjunto el pasado febrero, 'Inmobiliaria: El Musical', actúa este sábado 18 de abril en la sala Cuatro Gatos

La chirigota callejera 'Inmobiliaria: El Musical', del grupo de los Daddy Cadi, en el pasado carnaval.

La chirigota callejera 'Inmobiliaria: El Musical', del grupo de los Daddy Cadi, en el pasado carnaval. / MG

El Correo

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Sevilla

Preferia, final de la Copa del Rey y también carnaval. En Sevilla hay hueco este fin de semana para todo, incluso para cuplés y pasodobles más allá del mes febrero. Ahí está como ejemplo la actuación de la chirigota callejera del grupo de los Daddy Cadi, Inmobiliaria: El Musical, este próximo sábado 18 de abril en la sala Cuatro Gatos.

Tras interpretar su repertorio por las calles de Cádiz el pasado carnaval, esta agrupación trae de vuelta sus coplas a Sevilla en pleno abril. Una propuesta que, tal como su propio nombre indica, gira en torno a unos agentes inmobiliarios que deciden vender -o "estafar"- al personal pisos cochambrosos a ritmo de musicales como La Bella y la Bestia, Grease o El libro de la selva.

Pero no solo habrá coplas de este 2026: en la actuación del próximo sábado también habrá tiempo para llevar al escenario algunas de las agrupaciones más recordadas de este grupo. Entre ellas, los Daddy Cadi, aquellos reggaetoneros que se alzaron con el segundo premio en el COAC 2019. O también de su última participación en el Falla, La chirigota del barranco, y de algunas de las callejeras que han sacado en otros febreros, como Volea de derechas o Los secos del Rocío.

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La cita tendrá lugar en Cuatro Gatos -calle Madre Dolores Márquez, 11-, una de las salas sevillanas que más suele apostar por el carnaval y el humor en su programación. Y tal como informa en el cartel, las entradas para el evento -programado para este sábado a las 21:00- se pueden adquirir ya por ocho euros en la web de entrance.es.

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