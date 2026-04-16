Gracia Rodríguez, historiadora: "Esta calle de Sevilla tiene una granada incrustada como recuerdo de un bombardeo"

Las calles de Sevilla no solo están repletas de belleza, historia y riqueza patrimonial, sino también de toda clase de secretos ocultos a simple vista que suelen escapar de las miradas despistadas de los sevillanos y visitantes que cada día transitan por ellas. Es lo que ocurre con la mítica calle Mosqueta, situada junto a la Puerta de Carmona, que cuenta con un detalle que casi nadie ve: una granada incrustada en una de sus fachadas.

"Tú vas paseando por Sevilla y lo que menos te esperas es encontrarte con esto", ha relatado sobre este hallazgo la historiadora y divulgadora sevillana Gracia Rodríguez, que ha explicado que este antiguo artefacto se encuentra junto a un establecimiento de pollos asados.

Un vestigio visible de uno de los episodios más violentos de la ciudad

Tal y como ha señalado la experta, en la parte superior del edificio se puede encontrar "nada más y nada menos que una granada".

Pero no se trata de un hecho casual ni reciente, sino que su origen se remonta dos siglos atrás con uno de los episodios más violentos de la ciudad.

Los hechos se produjeron en julio de 1843, cuando el general Van Halen, partidario de la regencia de Espartero, bombardeó la ciudad de Sevilla como respuesta a la sublevación de sus vecinos a favor de Isabel II.

Sevilla recibió el título de 'Invicta' tras resistir al bombardeo

"A pesar del intenso bombardeo a la que fue sometida, la ciudad no se rindió", ha indicado la historiadora, que ha recalcado que Espartero tuvo que abandonar finalmente España.

Además, ha señalado que la valentía con la que los sevillanos se enfrentaron al ataque hizo que Sevilla recibiera el título de 'Invicta' por parte de Isabel II.

Y como recuerdo de esos hechos, se mantuvo en el mismo lugar en el que se incrustó dos siglos atrás esta granada que ya no supone peligro alguno para sus ciudadanos, pero sí que se ha convertido en testigo de la valentía y resistencia de la ciudad.

Pero este no es el único rastro de estos bombardeos en la capital, sino que en entornos como el barrio de Santa Justa, el de San Roque y la calle San Eloy también se recibieron los impactos e, incluso, la Universidad de Sevilla aún conserva algunas marcas del ataque.