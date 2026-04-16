Una jarra de rebujito a 7,5 euros y un menú completo a 14: las siete casetas de libre acceso y con precios económicos de la Feria de Sevilla

No hay Feria sin rebujitos. Las casetas públicas del Recinto Ferial ya tienen todo preparado para acoger a los miles de sevillanos que pasarán por el Real, y ya se conocen los precios para disfrutar de la comida y bebida típica de una de las semanas más esperadas para la ciudad.

La bebida estrella de la Feria es el rebujito, esa mezcla perfecta de manzanilla con gaseosa que cuenta con un precio simbólico de 7,5 euros, mientras que en las casetas privadas rondarán los 15 €. La cerveza a 1,4; la botella de vino blanco por seis euros y los combinados o cubalibres cuentan con un precio de entre 5,5 y 6,5 euros.

Por su parte, la comida también es protagonista en los listados de la carta de las casetas públicas del Real. El precio más alto de la carta es de 12 euros y se corresponde al jamón ibérico de cebo de campo o al surtido ibérico. El pescado frito también es otro de los protagonistas en la carta: chocos, adobos, boquerones o puntillitas con un precio de 8 euros; o lagrimitas de pollo, flamenquín gambas rebozadas o croquetas con el mismo precio. También hay otros tipos de platos típicos como la tortilla, el salmorejo o el gazpacho y una pequeña lista de bocadillos que no superan los 4,5 euros.

Menú para adultos e infantil

Además, cuentan con un menú de 14 euros que incluyen un primer plato de paella o guiso, un segundo de pescado frito o tortilla de patatas, un postre, pan y una bebida, que puede ser refresco, cerveza, vino o agua. Por otro lado, existe un menú infantil de 8 euros que incluye como primer plato pasta, arroz a la cubana o paella, de segundo plato filete de pollo, croquetas o huevos fritos con patatas, un poste, que puede ser fruta o helado, pan y una bebida.

Las casetas públicas tendrán un horario de las 12:00 horas del mediodía hasta las 3:00 horas de la madrugada del día siguiente. Además cuentan con un listado especial de precios sin gluten. Estos precios se reducirán en un 50% a las consumiciones solicitadas por personas igual o mayores de 65 años, y solamente para consumo propio de la persona que abone la consumición.

Casetas de distrito

Las casetas públicas que hay este año en la Feria de Sevilla son: