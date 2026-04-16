El mensaje viral del influencer 'Brioche' sobre la Feria de Abril de Sevilla que desmonta el tópico: "Dicen que es de pijos, pero crea un sentimiento de pertenencia"

La Feria de Abril de Sevilla cada vez está más cerca en el calendario, con su fecha oficial de la celebración del 21 al 26 de abril, pero su arranque real el lunes 20 de abril con su tradicional noche del pescaíto. Una fiesta que consigue atraer la admiración de los miles de sevillanos y visitantes de todo el planeta que acuden a su ferial cada día, pero que también cosecha distintos comentarios negativos o tópicos, como los que aseguran que es una fiesta "de pijos" que solo pueden disfrutar las personas con mayor capacidad económica.

Un mito que ha querido desmontar Juanen Roman, el influencer gaditano, pero residente en Sevilla, que se encuentra tras el perfil 'Brioche Enfurecida', que ha aprovechado el alcance de sus redes sociales para rebatir el tópico de que "la Feria de Sevilla es para pijos".

El creador de contenido defiende la feria como una tradición cultural

"Cada año, cuando va a empezar la Feria, se dice que es para gente con dinero, que es muy cerrada, que es para pijos, para señoritos", ha comenzado explicando el creador de contenido.

Para las personas que tiene este pensamiento, el influencer ha indicado que lo primero es entender lo que realmente significa la Feria de Abril de Sevilla: "No es una fiesta que haga una discoteca del centro y que de pronto digan, no, hay que venir con etiqueta, o un evento, un festival que se hayan inventado hace 10 años, no, es una cosa cultural".

Una ciudad unida a sus costumbres y su forma de vivir

Tal y como ha relatado, Sevilla es una ciudad "muy arraigada a sus costumbres, a su cultura y a su manera de vivir", un aspecto que le llamó la atención al mudarse de su San Fernando natal hasta la provincia hispalense, pero que ha llegado a "valorarlo".

"Al principio te choca y piensas 'qué hartible la gente'. Es Semana Santa y toda la ciudad gira en una cosa, es Feria y toda la ciudad gira en otra cosa. Las costumbres estas de la noche del pescaíto, todo esto lo llevan a rajatabla. Pero después se valora", ha señalado al respecto.

El sentimiento de pertenencia que genera la Feria de Abril

Eso se debe a que este tipo de tradiciones provoca un "sentimiento de pertenencia" entre todos aquellos que participan en este tipo de iniciativas que hacen que Sevilla "se diferencie de un pueblo de Wisconsin o de Suiza".

"Ese traje de flamenca con el sol en primavera, ese traje de chaqueta, la gente poniéndose de fiesta un lunes para comer pescaíto frito. Eso no nos lo pueden quitar, no nos lo deben quitar", ha narrado.

La importancia de la Feria de Abril en la memoria colectiva

Además, ha continuado explicando: "A mí me hace gracia que mi hija con tres años se ponga un traje de flamenca, aunque yo no tenga ni idea de bailar flamenco, porque cuando ella sea abuela y en España se celebre el Día de Acción de Gracias y Halloween únicamente, pues que a su nieta le compre un traje de flamenca será muy bonito porque será un pequeño resquicio de lo que somos".

Sobre el pensamiento que tiene parte de la ciudadanía de que este tipo de eventos están destinados principalmente a personas con mayor poder adquisitivo, el creador de contenido ha indicado: "¿Qué es exactamente ser pijo? Si yo me compro un traje de chaqueta por 60 pavos en el Lefties, ¿soy más pijo que tú que te has comprado una sudadera con capucha por 250 euros?".

La moda durante la Feria de Abril de Sevilla, un elemento que "iguala"

Por ello, ha asegurado que, a pesar de que muchos visitantes puedan ver en el tradicional traje de chaqueta un símbolo de clasismo o economía, en realidad sirve para "igualar" a todos los sevillanos.

"A no ser que tengas un ojo de modisto increíble, el trabajador con un traje de chaqueta y el gran empresario no se diferencian mucho cuando los ves", ha añadido.

Las casetas familiares y la feria como punto de unión

Y para quienes afirman que en la Feria de Sevilla a las casetas solo pueden entrar personas con mas recursos, ha relatado: "Hay mucha gente que se cree que las casetas privadas las tienen grandes terratenientes, pero la mayoría de casetas son de familia, a lo mejor con 30 familias más que la llevan pagando todo el año, a lo mejor quitándose de cosas, porque hay mucha gente que cobra más, y otra gente que cobra menos".

Y es que para este sevillano de adopción, la Feria de Abril es un evento histórico y cultural que consigue cohesionar a toda la ciudadanía, sin importar recursos, estatus o trabajo en un evento lleno de música, tradición y baile "muy nuestro".