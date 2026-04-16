La pasarela de Los Remedios, el hotel de lujo y el Cubo de VERA Sevilla fijan en junio de 2027 su nueva fecha de inauguración oficial

El macroproyecto VERA Sevilla -uno de los desarrollos urbanísticos más importantes que se están llevando a cabo en Sevilla en los últimos años y que ocupa los terrenos de la antigua fábrica de tabacos de Los Remedios- no llegará a la fecha de inauguración prevista. Hasta el pasado otoño, KKH Properties Investors, compañía que impulsa el complejo, tenía fijada su apertura a finales de este 2026. El hotel de lujo y el Cubo diseñado por Kengo Kuma, junto a la pasarela Princesa Leonor, serán las últimas fases en culminarse, pero no estarán a final de este año, como se señaló.

Tras la cierta demora de la construcción de los jardines junto a Juan Sebastián Elcano y también en detalles técnicos del resto del proyecto, el objetivo ahora es que las obras de todo el complejo vayan finalizando a lo largo del primer cuatrimestre del año que viene, de manera que la inauguración oficial se lleve a cabo tras la celebración de las elecciones municipales -que tendrán lugar en mayo de 2027-. Las actuaciones, por lo tanto, estarán acabadas para la próxima edición de la Feria de Abril, pero la campaña electoral no permitirá estrenar el complejo hasta después.

Inauguración oficial tras las elecciones municipales

Según fuentes conocedoras de esta actuación, la fecha fijada en estos momentos para la inauguración oficial del edificio de El Cubo, el hotel de cinco estrellas (obra de Carlos Ferrater y que se hará a la medida de la marca Ritz-Carlton de Marriott) y la nueva pasarela -diseñada por Kengo Kuma en colaboración con la firma de ingeniería española Fhecor- se sitúa en junio del próximo año, con lo que su apertura se posterga en torno a medio año respecto al calendario previsto en un inicio.

La ingeniería encargada del nuevo puente que unirá Los Remedios con el Palacio de San Telmo ya avisa en su web de que su diseño "responde a exigencias ingenieriles extremas, ya que debe salvar la dársena con un vano de 100 metros sin apoyos intermedios y un canto mínimo en su zona central de tan sólo 1,30 m para no condicionar la navegación ni disponer elemento estructural alguno sobre la rasante de la pasarela que pudiese perturbar las vistas de la ciudad desde las orillas".

Una apertura por fases

En cualquier caso, KKH seguirá la pauta de ir abriendo los distintos edificios y zonas comunes por fases. Los primeros en terminarse son los tres edificios de oficinas -denominados Rama I, Rama II, y Rama III, todos ellos desarrollados por Ruiz-Larrea Arquitectura-, que se ubican pegados al río Guadalquivir y que ya tienen inquilinos cerrados, entre ellos, Moeve, la multinacional de videojuegos Scoopely o el Club Cámara Antares, aunque aún no ocupan las oficinas.

Hay que tener en cuenta que estos equipamientos contarán además en los bajos con zonas dedicadas a restauración de cara al paseo ubicado junto al río, que sí abrirá en los próximos meses, según las mismas fuentes.

Los jardines, a la espera de quedar abiertos al público

Antes de todo eso debería haber abierto la nueva zona ajardinada junto a Juan Sebastián Elcano -esto es, los jardines de Manuel Ferrand y de Manuel Arellano, así como la calle Pierre de Coubertin- aunque aún tendrá que esperar unas semanas. La compañía calculaba el pasado otoño que esta zona verde quedaría abierta al público a partir del 28 de Febrero, Día de Andalucía, aunque el plazo no se ha podido cumplir debido, en gran medida, al tren de borrascas que azotó la provincia el pasado invierno.

La intervención sobre los jardines fue duramente criticada por vecinos del barrio, que alertaron de la tala de árboles con motivo de las obras y mostraron su desacuerdo con la nueva disposición del espacio.