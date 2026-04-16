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El gran proyecto de viviendas de lujo en San Bernardo sufre un tropiezo: Patrimonio obliga a revisar la altura de sus bloques de siete plantas

La Comisión Provincial de Patrimonio asegura que el estudio de ordenación no cumple las determinaciones contempladas de alturas, alineaciones y simetría con las edificaciones del plan especial de la zona

Imagen del solar de San Bernardo donde están previstas más de 200 viviendas.

Imagen del solar de San Bernardo donde están previstas más de 200 viviendas. / MARÍA JOSÉ LÓPEZ/EUROPA PRESS

Clara Campos

Clara Campos

Sevilla

Uno de los proyectos de viviendas que más ha sonado en Sevilla en los últimos meses -tanto por su ubicación privilegiada como porque no contempla la construcción de ninguna VPO- tendrá que ser revisado. Se trata del complejo residencial que irá en un solar, situado en la Avenida de Cádiz y catalogado como Parcela A UA.SB-6, que se encuentra junto a la antigua Estación de Cádizdonde actualmente se ubican un mercado de abastos y un gimnasio.

En este terreno está previsto levantar bloques de hasta siete plantas en los que se ubicarán unas 190 viviendas. La Junta de Andalucía es la propietaria de los 7.065 m² de superficie que ocupa y que inicialmente iban a servir para oficinas de la Agencia Tributaria como equipamiento administrativo. Pero se arrepintió, no necesitaba más sedes públicas, por lo que solicitó en julio de 2024 a la Gerencia de Urbanismo el cambio de uso de la parcela para que pasase a ser residencial.

La Comisión Provincial de Patrimonio Histórico, dependiente de la administración andaluza, ha considerado que, "aunque es compatible con el mantenimiento del carácter del Conjunto Histórico, el estudio de ordenación no cumple las determinaciones contempladas de alturas, alineaciones y simetría con las edificaciones del Plan Especial de Protección del Sector 20 ‘Estación de San Bernardo’, debiéndose así proceder en su caso a la correspondiente modificación y, además, se deberá contemplar en el documento cautelas arqueológicas", ha informado en una nota de prensa.

Croquis de la Consejería de Hacienda de cómo sería el edificio de viviendas que ocuparía el solar de San Bernardo

Croquis de la Consejería de Hacienda de cómo sería el edificio de viviendas que ocuparía el solar de San Bernardo / Consejería de Economía y Hacienda

El estudio de ordenación obtuvo el visto bueno inicial

De modo que Patrimonio obliga a revisar el proyecto, cuyo estudio de ordenación obtuvo el visto bueno inicial por parte de Urbanismo el pasado mes de febrero, aunque ya incluía cambios significativos en el proyecto y "inseguridades jurídicas" que resolver. Se trataba de un primer paso de un proceso que debía continuar con la concreción de determinados detalles y cuestiones aún no definidas.

De momento, la recalificación del suelo sigue adelante aunque habrá que revisar el proyecto. La intención es construir 190 viviendas (frente a las 214 contempladas inicialmente) en una parcela que lleva más de 20 años sin uso y que actualmente actúa de manera provisional como parking con 280 plazas de aparcamientoEn principio, los pisos serán de renta libre, lo que significa que la Junta hará caja con el solar, y la promotora que lo compre también.

Vista aérea de la parcela en la que estarían ubicadas las nuevas viviendas de San Bernardo

Vista aérea de la parcela en la que estarían ubicadas las nuevas viviendas de San Bernardo / Google Maps

Un parking en el solar

La zona seguirá funcionando, mientras tanto, como aparcamiento. El pasado noviembre, Grupo Iniciativas Sociales Productivas (ISP) anunció que se había adjudicado la gestión de un parking en superficie en este solar, que lleva más de 20 años sin uso, de manera que "aliviará la escasez que hay en la zona".

Grupo ISP ya explota otros aparcamientos en la capital hispalense, entre ellos el situado junto a los Jardines del Valleen el Casco Antiguo, también sobre un solar de la administración andaluza y donde están previstos equipamientos educativos.

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La gestión del terreno se lleva a cabo en régimen de arrendamiento mientras la Junta de Andalucía tramita el cambio de uso del terreno. El nuevo parking tendrá capacidad para unos 280 vehículos aproximadamente, además de espacios para motos, bicis y patinetes.

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