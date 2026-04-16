Plan de movilidad para la final de la Copa del Rey: cortes de tráfico, aparcamientos y refuerzos de Tussam

Sevilla se prepara para un nuevo súpersábado. La final de la Copa del Rey coincidirá con la Preferia y el Ayuntamiento ha diseñado un plan específico para "garantizar la movilidad durante la jornada". El dispositivo de tráfico especial comenzará desde la tarde del viernes y afectará al perímetro del estadio. En esas primeras horas se efectuarán trabajos en los alrededores de La Cartuja. Se organizarán el estacionamiento y las vías de evacuación, así como el control de la venta ambulante.

El Ayuntamiento de Sevilla ha preparado un dispositivo especial de Tussam para este día. Se reforzará y ampliará el horario de funcionamiento de las líneas C1, C2 y 2 que prestan servicio al Estadio. Las paradas se llevarán a cabo en Américo Vespucio o Juan Bautista, en función de la densidad de público en la zona. Tendrán "un recorrido circular y transversal que permite el acceso directo al estadio desde zonas como Barqueta, Macarena, Ronda Histórica, Puerta Osario, Santa Justa, Los Arcos, Nervión, San Bernardo, Prado de San Sebastián, Los Remedios y Triana".

Estas líneas contarán con 22 vehículos articulados de refuerzo. Los mismos se incorporarán a partir de las 18 horas del sábado y se mantendrán hasta la finalización del encuentro. "A la salida del partido los asistentes dispondrán de estos vehículos en las paradas con objeto de que el mayor número posible de ellos hagan uso de los mismos", ha reseñado el Ayuntamiento de Sevilla en una nota.

"La línea Especial Aeropuerto (EA), que conecta con las líneas C1 y C2 en Santa Justa y Prado de San Sebastián y con la línea 2 en Alcalde Manuel del Valle con Kansas City, también será reforzada ante el previsible incremento de demanda al aeródromo sevillano", ha informado el consistorio hispalense.

Los taxis se situarán en la avenida Américo Vespucio. Podrán acceder hasta el hotel Barceló también algunos vehículos. Entrarán por Barqueta y saldrán por el Alamillo.

Las VTC tendrán un punto de bajada y recogida frente a la ETSI (Escuela Técnica Superior de Ingeniería). El itinerario de los VTC serán con entrada a través de Barqueta. Los que acudan al hotel seguirán la misma línea que los taxis.

Así se hará la entrada a los párking

El sábado comenzarán los trabajos de tráfico. En La Cartuja se irán adaptando en función de la densidad de público. Los mismos se llevarán a cabo desde las 11 hasta las 14 horas, cuando se llevará a termino el corte de Sevilla TechPark. En el entorno se habilitarán varias zonas de aparcamiento. El primero de ellos será para vehículos acreditados por la Real Federación Española de Fútbol y estará en el P1, conocido localmente como el aparcamiento de Las Moreras y se accederá por el lado norte de la Avenida Ingeniero Luis Salvador, desde la SE-20 directamente. En esta zona también habrá sitio para las personas con movilidad reducida. Los vehículos policiales y de emergencias se situarán en el P2, en la fachada sur del Estadio.

Las aficiones tendrán que acceder de manera separada. El aparcamiento para los autobuses del Atlético de Madrid se ubicará en el Camino Norte-Sur del Parque del Alamillo, así como en la explanada así como en la explanada junto a la nave multiusos del mismo Parque. Según ha informado el Ayuntamiento, el acceso se realizará a través de la Glorieta General Riego, bajando desde el Puente del Alamillo. Los vehículos privados de los colchoneros irán situados en la zona de aparcamientos de P7. Deberán acceder desde la SE-20, por la glorieta de Canal Sur.

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Los autobuses txuri-urdines se situarán en la Bancada de la Expo-92, junto a la Fan Zone. Habrá acceso desde la Avenida Carlos III. Por su parte, los coches deberán situarse también en la bancada de la Expo-92. "El acceso también es desde la Avenida Carlos III, pero a través de la glorieta frente a la calle Francisco de Montesinos", informa el Ayuntamiento.