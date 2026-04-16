Polémica política por la final de la Copa del Rey: el PSOE pide que Sevilla renuncie "a ser sede permanente"

Sevilla vuelve a acoger este sábado 18 de abril una nueva final de la Copa del Rey. Y no será la última: la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) anunció el pasado noviembre que el estadio de la Cartuja acogerá el partido decisivo de este torneo al menos hasta 2028. Desde el PSOE sevillano, sin embargo, consideran que la ciudad debería renunciar "a ser sede permanente" de este macroevento deportivo.

"¿Necesita Sevilla una final de la Copa del Rey de fútbol todos los años, de manera permanente? Sinceramente, creo que no", ha afirmado el portavoz municipal socialista, Antonio Muñoz. "Viene sucediendo en los últimos años y considero que son más los perjuicios que los beneficios: molestias a los vecinos, problemas de movilidad, ruido, botellona y aglomeraciones", ha subrayado al respecto Muñoz.

"También es indudable que hay beneficios económicos, sobre todo para la hostelería y la hotelería, pero Sevilla creo que tiene que hacer otra apuesta turística", ha opinado el exalcalde de la ciudad. "No es el turismo que necesita la ciudad. Los ejemplos anteriores de los Goya, los Grammy o Christian Dior son buenos ejemplos. Por tanto, invito a la reflexión para que Sevilla no sea esa sede permanente de la final de la Copa del Rey".

"Sevilla es la capital de la Copa del Rey"

El alcalde de la capital andaluza, José Luis Sanz, ha subrayado por contra la importancia que tiene esta cita para la ciudad: "De esas 121 ediciones, 11 se han celebrado aquí. Eso sin duda va a convertir a Sevilla en la capital indiscutible de la Copa del Rey, la fiesta por excelencia del fútbol nacional", ha resaltado este jueves Sanz en la recepción de la Copa de S.M. el Rey, celebrada en el Palacio de San Telmo.

"Quiero agradecerle muy especialmente el esfuerzo que hace la Junta Andalucía, como le agradezco también al presidente de la Real Federación Española de Fútbol esa apuesta y ese apoyo a la ciudad de Sevilla para que el próximo sábado podamos disfrutar de la Copa del Rey", ha apuntado el regidor hispalense. "Aunque también le reconozco que la apuesta era segura".

"Sevilla es una ciudad especializada en la organización de grandes eventos, grandes eventos deportivos también", ha destacado José Luis Sanz en su intervención. "Cuenta con una amplia y magnífica red hotelera, y está bien comunicada por la alta velocidad y por aviones. Y, sobre todo, Sevilla tiene una cosa que no tiene ninguna otra: es una ciudad a la que todo el mundo quiere venir y a la que todo el mundo quiere volver".