La Policía se desplegará en la Alameda en la final de la Copa del Rey y llama a los aficionados a que no vayan a la preferia

Sevilla se prepara ya para la llegada de más de 50.000 aficionados de Atlético de Madrid y Real Sociedad, los dos equipos que este sábado disputan la final de la Copa del Rey en el estadio de la Cartuja. Un macroevento que, como en las anteriores ediciones, exige un dispositivo de seguridad a la altura. Y teniendo en cuenta los precedentes de años anteriores, las autoridades han diseñado un operativo presente tanto en las dos fan zones como "allí donde haya una importante concentración de seguidores", tal como ha subrayado este jueves el subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano.

Precisamente uno de esos enclaves es la Alameda de Hércules, donde en las últimas finales se han congregado un buen número de hinchas. "La parte que a nosotros nos corresponde sobre seguridad tiene la garantía, y así lo saben además los vecinos de esta zona, de que hay un despliegue policial proporcional y además una atención específica", ha recalcado Toscano durante la presentación del dispositivo.

"Pero es que el planteamiento que hacen los vecinos se refiere a consumo de alcohol en la calle, a suciedad, a ruidos... Y evidentemente es que eso no es competencia estatal, sino municipal", ha apuntado el subdelegado. "En cuanto a seguridad ciudadana, por supuesto, estará garantizada. Y además lo saben los vecinos no de aquí, sino de todos los barrios de Sevilla. Porque más allá del dispositivo especial para la Copa del Rey, hay también otro ordinario en el resto de la ciudad".

Asimismo, el propio subdelegado del Gobierno ha instado a las dos aficiones "a concentrarse en las fan zones habilitadas para cada club". Los seguidores del Atlético de Madrid tienen la suya en el parking de Las Moreras, junto al parque del Alamillo, según detallaron desde la Real Federación Española de Fútbol. Por su parte, los de la Real Sociedad se reunirán este sábado a partir de las 11:00 en la avenida de Carlos III, en el entorno del apeadero de La Cartuja.

"No estamos en Feria"

Este es el mensaje que Francisco Toscano ha querido lanzar también a los miles de seguidores que llegan a la capital andaluza este fin de semana. "Creo que es importante que no llevemos a engaños a quienes nos visitan de fuera. Sobre todo por que si deciden este acudir al Real en estos días, no van a encontrar la Feria", ha destacado el subdelegado del Gobierno. "Es verdad que van a encontrar las casetas prácticamente montadas, pero no están disponibles, no están abiertas y en definitiva no es un espacio en el que vayan a sentirse cómodos".

Una posición que coincide con la que transmitió el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, el pasado lunes: "No se a qué van a venir los aficionados al Real, porque las casetas están cerradas". "Si quieren venir a pasear y a conocer lo que es el montaje de la feria... Pero difícilmente se van a poder meter en ninguna caseta, porque la mayoría están cerradas, y las que puedan estar abiertas no lo están", afirmó Sanz.

Más de 2.500 agentes desplegados en Sevilla

En total, la Policía Nacional desplegará 1.617 agentes para la celebración del partido decisivo de la Copa del Rey. A ellos se suman, además, los 679 efectivos que aporta la Guardia Civil, tal como han precisado desde la Subdelegación del Gobierno. Asimismo, el Ayuntamiento de Sevilla, por su parte, ha anunciado que "230 miembros de la Policía Local se encargarán del control de tráfico, la vigilancia de la venta ambulante y la supervisión de zonas de ocio como Plaza Nueva o San Francisco".

Se espera que en estos días lleguen a la ciudad "más de 50.000 aficionados con entrada para el encuentro", según ha cifrado el subdelegado. "Hay una previsión de que también veamos algún número de seguidores sin entradas de uno y otro equipo, mayoritariamente del Atlético de Madrid por proximidad geográfica", ha apuntado el propio Francisco Toscano. "Aunque no estamos hablando de volúmenes como los que hemos vivido en otras finales de Copa del Rey, como hace dos años con el Athletic de Bilbao".