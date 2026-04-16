Retiran a cinco menores en Castilblanco por vivir en una casa con "insalubridad extrema" y droga
Los menores, de entre 1 y 14 años, fueron hallados en una vivienda con condiciones de insalubridad extrema, según la Consejería de Sanidad, donde su madre, con antecedentes, no mejoró su situación pese a los avisos
Agentes de la Unidad de Policía Nacional Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía (UPA) han intervenido en la localidad sevillana de Castilblanco de los Arroyos para retirar a cinco hermanos menores de edad, tras constatar que vivían con su madre en un entorno de "insalubridad extrema", en una vivienda presuntamente utilizada como punto de venta de estupefacientes y con graves episodios de absentismo escolar, una situación que los profesionales califican de alto riesgo y desprotección infantil.
Condiciones de insalubridad extrema y droga
Según ha informado la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, los menores, de entre 1 y 14 años, convivían con su madre en una vivienda con "condiciones de insalubridad extrema" y que era conocida en la zona como un punto habitual de venta de sustancias estupefacientes. Asimismo, los tres hermanos mayores tenían protocolos de absentismo escolar.
Así las cosas, la progenitora, pese a los requerimientos de los servicios sociales, no adoptó medidas para mejorar las condiciones de vida de los menores, lo que "agravó" la situación. De hecho, según la investigación, llegó incluso a ocultar a los niños para evitar la intervención de las autoridades, lo que obligó a solicitar autorización judicial para acceder al domicilio.
Antecedentes policiales y situación familiar
La madre cuenta con diversos antecedentes policiales y judiciales, mientras que el padre, también con antecedentes, se encontraba en ese momento en paradero desconocido al pesar sobre él una requisitoria judicial.
Así, y considerado el "riesgo" de la actuación, la UPA desplegó un dispositivo específico de intervención en el que participaron agentes de Aprome. La entrada en la vivienda y retirada de menores se ha desarrollado sin incidentes y tuvo lugar el pasado 30 de marzo. Los cinco hermanos han sido puestos a disposición del Servicio de Protección de Menores.
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