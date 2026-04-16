Salvador Toscano renueva por cuatro año más como presidente de la Asociación de Empresas de Publicidad de Sevilla

La Asamblea General de la Asociación de Empresas de Publicidad de Sevilla (AEPS), celebrada este miércoles 15 de abril, ha aprobado la reelección de Salvador Toscano como presidente para un nuevo mandato de cuatro años. Con este respaldo, Toscano encadena su tercer periodo consecutivo al frente de la organización.

La continuidad de la actual dirección consolida una etapa marcada por el crecimiento y la dinamización de la actividad asociativa en la ciudad, ya que en los últimos años, la AEPS ha reforzado su estructura hasta alcanzar las 48 empresas asociadas, afianzando su papel como entidad representativa del sector publicitario en la ciudad.

Durante este periodo, la asociación ha intensificado su labor en defensa y promoción de la profesión publicitaria en Sevilla. Entre sus principales iniciativas destaca; la puesta en marcha de comisiones especializadas en distintos ámbitos de trabajo, así como el impulso de acciones formativas como las jornadas Re:Publi, orientadas a la actualización de los profesionales.

La AEPS también ha ampliado su proyección mediante alianzas estratégicas a nivel nacional, como la establecida con LaFede, Asociación de Empresas de la Comunicación, con el objetivo de reforzar la interlocución del sector y abrir nuevas vías de colaboración.

Noticias relacionadas

La nueva composición de la Junta Directiva de la Asociación de Empresas de Publicidad de Sevilla queda configurada de la siguiente manera: / El Correo

De cara a esta nueva etapa, la organización se marca como objetivos seguir ampliando su base asociativa y reforzar su visibilidad como voz de referencia de las agencias publicitarias sevillanas. La reelección de la actual junta directiva responde así a una apuesta por la continuidad de una estrategia centrada en el crecimiento, la profesionalización y el fortalecimiento del sector en Sevilla.