Huelga de controlares aéreos en el Aeropuerto de Sevilla: servicios mínimos y posibilidad de cancelación de vuelos

Muchos son los viajeros que están preocupados por saber si la huelga indefinida anunciada por controladores aéreos puede afectar a sus vuelos. Sevilla es una de las ciudades que se encuentran en el foco, ya que este fin de semana acoge la Final de la Copa del Rey -que ha generado 50 vuelos, entre ida y vuelta, extras por el desplazamiento de los seguidores de ambos equipos vía aérea (unos 5.000, según calcula la Subdelegación del Gobierno)-, además de la denominada Preferia.

Para garantizar los servicios mínimos, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha emitido una resolución en la que se define la cobertura para los pasajeros ante el paro de los controladores aéreos. En algunos casos son más altos -como en los vuelos hacia o desde territorios no peninsulares, mientras que la garantía se reduce si no se incluye a las islas.

En los últimos años, las huelgas de controladores aéreos no han tenido incidencia en el aeródromo hispalense, aunque en esta ocasión no se sabe cómo podría afectar porque dependerá del seguimiento que tenga.

Estos son algunos de los servicios mínimos planteados en el documento:

Vuelos hacia o desde territorios no peninsulares

Entre los servicios mínimos que establece la resolución emitida por el Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible, se encuentran los vuelos domésticos hacia o desde territorios no peninsulares. En este sentido, se ha determinado la reubicación del 90% de los pasajeros.

"Este último valor se obtiene de estimar que un 10% de los pasajeros que hubieran previsto volar con las compañías afectadas tendrán una reserva que podrán anular motu proprio o no habrán comprado aún el billete y podrán modificar su intención de compra y tomar la decisión de volar otro día", señala el documento.

Vuelos domésticos

En el caso de los vuelos domésticos peninsulares cuyo tiempo de desplazamiento en transporte público sea superior a 5 horas y vuelos internacionales, la resolución "se debe permitir la reubicación del restante 65% de los usuarios en los vuelos protegidos".

"Por experiencia previa, ante la cancelación de este tipo de vuelos se estima, que un 10% de los pasajeros que tienen previsto volar con las compañías afectadas tendrán una reserva que podrán anular motu proprio o no habrán comprado aún el billete y podrán modificar su intención de compra y tomar la decisión de volar otro día. Por otro lado, de los pasajeros que ya tienen emitido su billete, un 25% de los mismos optará entre ser reubicado en otras fechas o renunciar a su viaje si las alternativas que les proponen no les convienen. Por tanto, se debe permitir la reubicación del restante 65% de los usuarios en los vuelos protegidos", subraya.

Si el tiempo de desplazamiento en transporte público es inferior a 5 horas, se reubicará al 40% de los pasajeros, señala, por otro lado, la resolución. "Es preciso tener en cuenta que, para una parte de los pasajeros, el modo aéreo seguirá siendo imprescindible, aunque el tiempo de desplazamiento no exceda las 5 horas. Baste mencionar, por ejemplo, los casos en que los pasajeros toman un primer avión para después conectar con vuelos de largo radio o aquellos que necesitan realizar un viaje de ida y vuelta en el mismo día", apunta la comunicación del Ministerio.

Operativa 100% protegida

Además, se protegen el 100% de los vuelos de traslado de ciudadanos extranjeros y de los funcionarios policiales encargados de su custodia; en vuelos específicos realizados para el Ministerio del Interior, no integrados en las líneas regulares o comerciales de pasajeros en general, entre diversos puntos del territorio nacional y desde estos a otros países.

También se protegen, en su caso, el 100% de los dedicados a labores de emergencia, tales como servicios de ambulancia, antiincendios, transporte de órganos para el Sistema Nacional de Trasplantes, vigilancia, protección civil y rescate, etc., necesarios para salvaguardar la salud y la seguridad de los ciudadanos.