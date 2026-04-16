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Sevilla acoge el XX Congreso Tributario de AEDAF con la IA y la nueva jurisprudencia en el centro

Bernardo Bande, presidente de AEDAF, y José Antonio Montero, vocal del CGPJ, inaugurarán el congreso en Sevilla, que incluirá actividades complementarias para los asistentes, de miércoles a viernes

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El Congreso Tributario de AEDAF reúne en la Universidad de Sevilla a más de 200 profesionales para abordar el uso de la IA y la jurisprudencia fiscal más reciente. La Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) celebra en la capital hispalense la XX edición de su Congreso Tributario, organizado junto al Consejo General del Poder Judicial, a partir del 6 de mayo.

El programa incluye siete sesiones impartidas por especialistas en cada materia. En ellas se abordan los asuntos más relevantes del derecho tributario, con especial atención a los cambios y debates actuales del ámbito fiscal.

Uno de los ejes centrales es el uso de la IA por parte de la Administración tributaria. También se analiza su aplicación en procedimientos judiciales, así como la jurisprudencia más reciente en materia fiscal.

La inauguración de este congreso tendrá lugar el miércoles 6 de mayo. Participan Bernardo Bande, presidente de AEDAF, y José Antonio Montero, vocal del CGPJ y magistrado del Tribunal Supremo.

Completan el acto María Luisa Alejandre, presidenta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Andalucía, y David Vilas, abogado del Estado. Junto a ellos interviene Manuel José Baeza, presidente del TSJ de la Comunidad Valenciana y director del congreso. Además de las sesiones técnicas, los asistentes cuentan con actividades complementarias para conocer el entorno y el ambiente de la capital andaluza.

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El curso se alargará de miércoles a viernes. Durante el mismo se llevarán a cabo distintas mesas en las que se abordarán temas tan importantes como los delitos contra la Hacienda Pública.

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