Feria de Abril
Sevilla busca la caseta más bonita de la Feria de Abril 2026: así puedes participar en el concurso
El Ayuntamiento de Sevilla abre desde este jueves la inscripción para el Concurso de Exorno de Casetas de la Feria de Abril 2026, premiando la decoración y el esfuerzo en la estética del Real
El Ayuntamiento de Sevilla ha convocado, un año más, el Concurso de Exorno de Casetas de la Feria de Abril 2026, una iniciativa que busca premiar la decoración de las casetas del Real y contribuir al mayor esplendor de una de las fiestas más emblemáticas de la ciudad.
El certamen, aprobado por la Junta de Gobierno municipal, reconoce el esfuerzo y la creatividad en el exorno de las casetas, elementos fundamentales en la imagen de la Feria.
Quién puede participar
Según las bases de este año, podrá participar en el concurso cualquier caseta instalada en el Real de la Feria de Sevilla. Sólo se aceptará una única solicitud de inscripción.
La participación implica, además, la aceptación íntegra de las bases del concurso, tal y como establece la convocatoria.
Cómo inscribirse paso a paso
Los interesados pueden formalizar su inscripción de dos formas:
- Online, a través de la página web del Ayuntamiento de Sevilla.
- Presencialmente, en la Caseta Municipal, ubicada en la calle Pepe Luis Vázquez (recinto ferial), utilizando el impreso oficial.
Plazo de inscripción
El periodo para participar es limitado:
- Inicio: se pueden presentar las solicitudes desde este jueves, 16 de abril de 2026, a partir de las 10:00 horas
- Fin: martes 21 de abril de 2026 a las 14:00 horas
Fuera de este plazo no se admitirán solicitudes.
En qué consiste el concurso
El concurso se desarrollará en dos fases diferenciadas:
- Fase de selección, en la que el jurado visitará las casetas inscritas
- Fase final, donde se decidirán las casetas premiadas entre las visitadas
Durante las visitas, el jurado valorará especialmente, además de la decoración y ambientación de la caseta, el cumplimiento de la ordenanza municipal de la Feria y los detalles y elementos del exorno.
Categorías y premios
Las casetas participantes se agrupan en dos grandes categorías:
- Casetas de un módulo
- Casetas de dos o más módulos
En cada categoría se otorgará un premio consistente en un azulejo cerámico conmemorativo de la portada de la Feria. Además, el jurado podrá conceder accésits, también con reconocimiento cerámico. Los premios pueden quedar desiertos, pero no se repartirán entre varias casetas
Fallo del jurado
El jurado será designado por el Ayuntamiento y su decisión será inapelable. El fallo se emitirá en la Caseta Municipal y posteriormente se comunicará a las casetas ganadoras, donde se realizará la entrega de premios.
Con esta convocatoria, Sevilla vuelve a poner el foco en uno de los elementos más característicos de su Feria: el cuidado del exorno de las casetas, clave para mantener la identidad, la estética y el atractivo de esta celebración reconocida a nivel internacional.
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