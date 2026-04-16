Sevilla se cuece: Aemet prevé 36 grados a la sombra este día en plena Feria de Abril

El fin de semana antes del inicio de la Feria de Abril de Sevilla no puede ser más apacible y estable. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha dado su previsión para Sevilla capital y provincia para este sábado y domingo, con predominio de cielos despejados y temperaturas mucho más altas de las habituales para este mes de abril, con valores más cercanos al mes de junio. Pero lo llamativo de la previsión para los próximos días es lo que ocurrirá el martes, con máximas de 36 grados a la sombra en Sevilla, temperaturas de pleno verano.

36 grados en Sevilla capital en plena Feria

Las altas presiones dominarán toda Andalucía y Sevilla este fin de semana y la semana que viene, indica Aemet, con temperaturas a diario de 30 grados o más. Sevilla capital vivirá desde este viernes 17 de abril hasta el miércoles de la próxima semana una clara escalada de calor en las horas centrales del día, con máximas que se moverán entre los 32 y 33 grados de viernes a lunes tras amaneceres más suaves, con mínimas de 14 grados, antes de un repunte mucho más acusado el martes, cuando los termómetros alcanzarán los 36 grados entre aproximadamente las 15.00 y las 19.00 horas, la franja en la que suele registrarse la temperatura más alta de la jornada; después, el miércoles continuará el ambiente muy cálido, con 34 grados de máxima y una mínima ya más alta, de 17 grados.

Temperaturas en las capitales de provincia el martes 21 de abril. / Aemet

Los pueblos de la provincia de Sevilla también vivirán un ambiente claramente cálido desde este viernes 17 de abril hasta el miércoles de la próxima semana, con máximas bastante estables entre los 29 y 32 grados en Lebrija, Écija y Morón de la Frontera de viernes a lunes, tras noches suaves, antes de un repunte el martes, cuando los tres alcanzarán los 34 grados en las horas centrales del día, coincidiendo con el pico habitual de calor; después, el miércoles aflojarán algo las máximas en Lebrija (31), Écija (32) y Morón (32), aunque seguirán en valores altos para la época, con mínimas ya más elevadas, sobre todo en Morón, donde no bajará de 16 grados.

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Posibilidad de cambio de tiempo en Sevilla capital la semana que viene

Sevilla capital afrontará la próxima semana dentro de un panorama anticiclónico y sin trastornos meteorológicos, con predominio de los cielos poco nubosos o despejados, algunas nubes altas y sin señales de cambios relevantes, siguiendo la estabilidad que dominará en Andalucía y buena parte de España durante el fin de semana; todo ello apunta a la continuidad de un tiempo muy tranquilo, seco y cada vez más propicio para que el calor vaya a más, mientras los vientos seguirán siendo en general flojos y variables, con ambiente estable también durante las horas centrales del día.