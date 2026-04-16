Feria de Abril
La sevillana de siempre suena diferente: así es 'A bailar y a bailar' con Cruzcampo y Califato 3/4
La marca presenta en El Tinglao’ Cruzcampo una reinterpretación de la famosa sevillana junto a Califato 3/4, Falete, Tomasito y Malacara
La Feria de Abril de Sevilla ya empieza a sentirse en la ciudad y lo hace con una propuesta que mezcla tradición y vanguardia. Cruzcampo ha presentado en El Tinglao' Cruzcampo de la Feria una reinterpretación de la sevillana clásica bajo el título A bailar y a bailar (con Cruzcampo), un cover que lleva este género popular “a otro lugar” sin perder su esencia.
Una sevillana actual que mira a la raíz
La nueva versión de A bailar y a bailar , la clásica melodía compuesta por Manuel Melado e interpretada por Cantores de Híspalis, no busca repetir lo conocido, sino reinterpretarlo desde el presente. Bajo la dirección musical de Califato 3/4, la pieza reúne a artistas como Falete, Tomasito, la Asociación de Mujeres Coro Azahar de Cantillana y el creador de contenido Malacara, en una propuesta colectiva donde conviven lo popular, lo contemporáneo y lo inesperado.
El resultado es una sevillana que mantiene su compás, pero se abre a nuevas lecturas sonoras. "La raíz no está para dejarla quieta, está para meterte dentro y ver qué pasa cuando la cruzas con lo que somos hoy", explican desde Califato 3/4, reivindicando una cultura andaluza viva y en constante evolución.
'Tiny Mesa Camilla': el formato íntimo que redefine el directo
El proyecto se articula en torno a una idea clave: la Tiny Mesa Camilla, un formato que traslada la esencia de los encuentros íntimos al universo musical. Inspirado en ese espacio doméstico tan andaluz, el concepto convierte la música en una experiencia cercana, donde artistas y público comparten tiempo, conversación y emoción.
En este entorno, lo improvisado cobra protagonismo. Tomasito lo resume con claridad: "Cuando hay compás, calle y gente con ganas, pasan cosas que no se pueden explicar". Esa espontaneidad define una propuesta en la que la música no solo se interpreta, sino que sucede.
La previa de la Feria, protagonista
Más allá de la canción, El Tinglao’ Cruzcampo pone el foco en ese momento previo en el que Sevilla empieza a cambiar de ritmo. "Hasta que no se arma el tinglao, la Feria no empieza de verdad", señala Falete, destacando la importancia de esos días donde se construye el ambiente festivo.
La experiencia se abrirá al público este 16 de abril en la Terraza de los Limoneros de Río Grande Sevilla, con dos pases gratuitos (19:30 y 21:00 horas) y aforo limitado a 200 personas por sesión. Además de la música en directo, habrá dinámicas participativas y premios para los asistentes.
Sevilla calienta motores para la Feria
La iniciativa se enmarca en una semana clave para la ciudad, en la que se prevé superar el millón de litros de cerveza servidos, reflejo del impacto social de la Feria. Como parte de esta cuenta atrás, Cruzcampo también ha instalado una lona de gran formato, de más de 800 metros cuadrados, en Plaza de Cuba con el mensaje Te quiero de Pascual Márquez a Espartero, conectando dos puntos emblemáticos del camino al Real.
Cruzcampo prevé superar durante la Feria de Abril de 2026 el millón de litros de cerveza servidos
Con esta propuesta, la marca apuesta por una idea clara: el acento andaluz no es solo identidad, sino también una forma de crear. Y en esa línea, la nueva versión de A bailar y a bailar se convierte en el mejor ejemplo de cómo una sevillana puede seguir evolucionando sin dejar de sonar a Sevilla.
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