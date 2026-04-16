El sueño de la Peña Niño Ricardo llega tres décadas después a la Feria de Sevilla: "Mi padre no podrá vivir la ilusión de tener una caseta"

Sensación agridulce. En la calle Juan Belmonte hay este año un alivio enorme tras conseguir una caseta en la Feria de Sevilla, aunque pesa mucho el recuerdo de aquellos que lucharon por cumplir este sueño y ya no están. Este es el desenlace de la Peña Flamenca Guitarrista Niño Ricardo que, tras 32 años de espera, dispondrá de una caseta en el Real de Los Remedios. Son 25 socios que -con una importante inversión de más de 40.000 euros- han puesto a punto, en tiempo récord, la que será su casa durante estos seis días de celebración.

Son jornadas de "chapa y pintura" en el recinto ferial. Miguel Ángel Bonilla es el presidente de esta caseta ubicada en la calle Juan Belmonte número 126, en pleno corazón del Real. El responsable de la misma atiende a El Correo de Andalucía cuando los operarios aún terminan de montar todos los electrodomésticos relativos al servicio de catering y la decoración aguarda en una esquina a ser colocada en las próximas horas. Hay guirnaldas, cuadros y mucho gusto por el detalle. "Estoy viendo que hará falta pintar de nuevo aquella esquina", comentaba Miguel Ángel minutos antes de comenzar la entrevista. No se le puede escapar nada.

La Peña Flamenca Guitarrista Niño Ricardo fue fundada hace 50 años por Antonio Bonilla, el padre del actual presidente de la caseta, que desgraciadamente falleció hace cinco años. Se marchó sin ver una de sus tres ilusiones cumplidas: "Solo vio en vida cómo se dedicó una calle y un monumento en honor del cantaor Niño Ricardo, pero faltaba la caseta". Por fin, 32 años después ha llegado el momento de cerrar este triple anhelo que siempre soñaron los admiradores del afamado guitarrista.

"Es una alegría agridulce", confiesa su hijo Miguel Ángel con la voz algo entrecortada. "Esa ilusión que tenía mi padre de tener una caseta, por desgracia, no la podrá vivir". No todo queda ahí, porque en Juan Belmonte 126 cuidan todos los detalles y no les gusta dejar ningún cabo suelto. Por tanto, la nueva caseta tendrá un rincón muy especial que dedicarán sus socios a honrar la figura y el esfuerzo incansable de Antonio Bonilla.

Telefonazo en plena reunión de trabajo: "Señores, un segundo, esto es más importante"

Aunque estaba en una reunión de trabajo, Miguel Ángel no dudó ni un solo momento en coger el teléfono cuando sonó. "Les dije a mis compañeros: señores, un segundo, esto es más importante que lo que estamos tratando", admite con una sonrisa de oreja a oreja fruto de la emoción al recordar ese instante. "Es difícil de explicar, pero sin duda llega a la patata cuando te anuncian desde Fiestas Mayores que te han dado una caseta". El presidente de la caseta de la Peña Flamenca Niño Ricardo afirma que se incorporó a su reunión de trabajo sin ocultar su euforia: "me comía el mundo". Días antes de la esperada llamada, Bonilla ya tenía una fuerte corazonada porque se olía algo: "Había una probabilidad bastante grande después del número de casetas que se habían perdido".

Miguel Ángel Bonilla, socio de la nueva caseta en Juan Belmonte asignada tras más de 30 años de espera en el recinto ferial de Sevilla / Marina Casanova / ECA

"¡Oye, que te ha tocado la caseta! Venga, pues ahora ponte a buscar a proveedores". La confirmación se produjo a finales de febrero, más tarde que en otras ediciones de la Feria de Abril cuando las llamadas se producían en diciembre o enero. Por tanto, la organización de los nuevos titulares de las casetas ha tenido que ser muy buena y a contrarreloj para llegar a la noche del pescaíto. "Hemos desarrollado el trabajo en menos de un mes, pero el balance muy positivo". Tiraron de contactos para el equipo de montadores, seguridad y el catering y todo resuelto: "Hemos estado ahí a piñón". Sin embargo, reconoce que ha sido "más difícil" encontrar a grupos de música para amenizar las provechosas tardes de feria que les esperan en el Real.

Si hay algo curioso de todas las casetas es, sin duda, las pañoletas que recogen el nombre de cada una de ellas en su exterior. No todos los sevillanos lo saben, pero deben ser pintadas a mano. La de Niño Ricardo se caracteriza por un intenso entramado de tallos verdes y azules que desembocan en unos claveles rojos y otras flores en tonos amarillos. Además, en el centro se sitúa la pala y los clavijeros de una guitarra española flanqueada por dos azucenas de la Giralda de la Catedral de Sevilla. No todo queda ahí, porque hay detalles que recuerdan a la estética de la Puerta del Príncipe de la Plaza de la Maestranza, así como a la Hermandad de San Roque.

Hasta 45.000 euros para la puesta a punto de la caseta

"Está todo finiquitado, solo falta colocar los elementos más decorativos", afirma Bonilla a escasos cinco días del pistoletazo de salida de la fiesta. Desde la caseta Niño Ricardo, han barajado una inversión de entre 42.000 y 45.000 euros para la puesta a punto del enclave que esperan disfrutar los próximos días entre sevillanas, rebujitos y mucho ambiente flamenco. Es la seña de identidad de una peña de este tipo al fin y al cabo. "Este año empezamos desde cero y esperamos recortar algo los gastos de cara a próximas ediciones", matiza Miguel Ángel Bonilla. En algunos casos, las casetas nuevas carecen de socios para sacarlas adelante en sus primeros años de andadura. No es el caso de la Peña Flamenca Niño Ricardo, más bien todo lo contrario. Para la Feria de Abril de 2026, tienen 25 socios registrados y su presidente asegura incluso que han tenido que dejar a algunos fuera: "Tenemos lista de espera y todo".

Lo principal es que los socios se lo pasen bien: "Que nosotros nos divirtamos y nos acordemos del presidente fundador: es lo que toca". Recuerda también el "tiempo fabuloso" que acompañará a la ciudad de Sevilla entre el 21 y el 26 de abril: "El calor es lo nuestro, así que con el aire, los ventiladores y una buena cerveza o manzanilla fresquita lo sacaremos adelante". Serán unos días en los que los sevillanos estarán "echándose a la calle", como recoge una popular sevillana que -a buen seguro- será muy recurrida estos días grandes en el mismísimo Real de Los Remedios.