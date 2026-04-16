FERIA DE SEVILLA
TuFerIA llega al pregón de ATICA en Caixaforum como el asistente oficial de IA de la Feria de Sevilla
El asistente oficial de inteligencia artificial por WhatsApp, TuFerIA, desarrollado por Internal·IA por segundo año consecutivo, incorpora, además de la ubicación de casetas, parking en tiempo real, rutas con tráfico y generador de carteles artísticos con la portada de la feria
Anoche, durante el III Pregón de la Feria organizado por ATICA en CaixaForum Sevilla, los fundadores de Internal·IA estuvieron presentes con TuFerIA, el asistente oficial de inteligencia artificial por WhatsApp que vuelve por segundo año consecutivo a la Feria de Abril con una versión considerablemente más potente que la del año pasado.
El asistente, desarrollado por Internal·IA Intelligence Solutions en colaboración con ATICA (Asociación de Titulares de Casetas de la Feria de Sevilla), fue protagonista en el photocall del evento, y cocktail posterior, donde los fundadores de la empresa coincidieron con el pregonero de este año, el periodista Cristóbal Cervantes; el presidente de ATICA, Cristóbal Tripero; y Álvaro Alés, director de Marketing y Comunicación de Bodegas Barbadillo y maestro de ceremonias del acto.
TuFerIA permite a cualquier visitante de la Feria resolver por WhatsApp las preguntas más habituales: dónde aparcar, cómo llegar al Real evitando atascos, qué casetas tiene cerca, la agenda taurina, qué espectáculos hay programados, dónde están los servicios de emergencia o la caseta de niños perdidos. Todo por texto, voz o incluso llamando directamente por WhatsApp, en cualquier idioma y las 24 horas.
Esta edición incorpora novedades significativas:
- Conexión directa a los 37 parkings municipales del Ayuntamiento de Sevilla con plazas libres en tiempo real, además de los parkings habilitados para la Feria.
- Cálculo de hasta tres rutas alternativas con el estado real del tráfico.
- Meteorología hora a hora inyectada en cada respuesta.
- Generador de carteles artísticos: el visitante envía su foto y recibe una composición al óleo con la portada oficial de la Feria 2026.
- Sistema de Ayuda Ciudadana promovido por ATICA para reportar incidencias desde la propia conversación.
El asistente estuvo activo el año pasado en la Feria de Sevilla y en la Feria de Málaga 2025, donde procesó más de 25.000 mensajes y atendió a 2.000 usuarios en una sola semana. Según Cristóbal Tripero, presidente de ATICA: "Es un paso innovador que hace llegar la Feria a la palma de la mano de sevillanos y visitantes de una manera accesible e inclusiva".
"La Feria de Sevilla es la prueba definitiva de que la inteligencia artificial puede integrarse de una manera natural en una tradición tan arraigada y única", explica Francisco José Orellana, CEO de Internal·IA.
Existen tres formas distintas de acceder a "Tu FerIA":
- Añade en tu lista de contactos el número de teléfono: (+34) 854 78 53 10
- Pulsando en este enlace: wa.me/message/RSSEWUF5EMC7I1
- Escanea en tu teléfono móvil este código QR.
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