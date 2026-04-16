Sevilla
Los vecinos de la Alameda, ante la avalancha de ultras por la Copa del Rey: "Las aficiones deben estar fuera de los barrios"
La Asociación en Defensa de la Alameda de Hércules y su Entorno reclama al Ayuntamiento medidas de seguridad para evitar los graves incidentes que se suelen producir en esta zona de la ciudad cuando hay partidos de fútbol
En la Alameda de Hércules están hartos de que, siempre que hay un evento masivo que implique movilización de miles de personas a la ciudad en un ambiente festivo como las finales de Copa del Rey de fútbol en el estadio La Cartuja, muchos aficionados se concentren en sus calles. Estos vecinos han venido sufriendo en los últimos años incidentes entre ultras, así como un exceso de público, botellones y ruido. De cara al partido de este sábado entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad, la Asociación en Defensa de la Alameda de Hércules y su Entorno ha enviado una carta al Ayuntamiento de Sevilla pidiendo que se desplieguen los medios necesarios "para evitar que se repitan los graves incidentes que sufren nuestros barrios".
Estos vecinos, que viven en el entorno de Feria, San Lorenzo, San Vicente, San Gil, San Julián y la Alameda de Hércules, reclaman mediante un escrito de urgencia enviado este miércoles, dirigido al alcalde, José Luis Sanz, y a los delegados de las áreas de Casco Antiguo y Seguridad, María Amidea Navarro e Ignacio Manuel Flores, que se coordine un dispositivo y exponen una serie de situaciones que se repiten recurrentemente.
Hablan de una sensación de inseguridad, por falta de seguridad ciudadana y peleas entre grupos ultras. "Las aficiones deben situarse en una fan zone alejada de los barrios residenciales", piden. Denuncian también incivismo, un "incumplimiento de la normativa sobre consumo de alcohol en la vía pública, con botellones masivos en la Alameda, exceso de aforo y veladores ilegales".
En cuanto a la movilidad, se quejan de cortes de tráfico no controlados en el eje Calatrava-Trajano y reclaman que las paradas de Tussam deben estar libres de veladores y obstáculos; y los usuarios deben poder esperar en la acera delimitada por los bolardos. Sufren vandalismo, prosiguen, debido a un uso de material pirotécnico, suciedad, micciones en la vía pública, pintadas y destrozos en el mobiliario urbano.
"Exigimos presencia policial nocturna para controlar el regreso de personas ebrias a los apartamentos turísticos. Lamentamos, asimismo, que no se ponga freno a la excesiva oferta de alojamientos turísticos y a la proliferación de la hostelería en detrimento del comercio local", continúan explicando en un comunicado difundido a los medios de comunicación. También mencionan la falta de salud y descanso en esas noches por la "contaminación acústica extrema".
Inciden en que "las columnas de la Alameda, trasladadas a este entorno en 1574, forman parte de un espacio catalogado como BIC (Bien de Interés Cultural). Este patrimonio tan singular debe ser protegido prioritariamente frente al vandalismo. Nuestros asociados dicen basta y exigen medidas preventivas inmediatas. No estamos dispuestos a que la falta de control afecte, una vez más, a nuestra calidad de vida. Si el equipo de Gobierno municipal es incapaz de preservar la integridad y el descanso de sus vecinos, no debería organizar ni fomentar este tipo de eventos".
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