Agua Mágica ya tiene fecha de apertura con entrada independiente de Isla Mágica: estos son los precios, horarios y novedades

El parque acuático Agua Mágica, ubicado dentro del complejo Isla Mágica en Sevilla, inaugurará su temporada en 2026 con una gran novedad: contará con entrada independiente. Esto significa que los visitantes podrán disfrutar del parque acuático sin necesidad de adquirir la entrada al parque principal, lo que lo convierte en una opción atractiva para quienes buscan una experiencia acuática sin tener que acceder a todas las atracciones de Isla Mágica.

Agua Mágica ofrece una variedad de atracciones pensadas para toda la familia. Entre las principales destacan la Playa Quetzal, un espacio para relajarse en la arena y disfrutar de las olas en una piscina de estilo marino. También está la Isla de Toboganes, donde los visitantes podrán lanzarse por diversos toboganes acuáticos. Para los más pequeños, el parque cuenta con el Mini Paraíso, una piscina con juegos y toboganes diseñados especialmente para ellos. Además, el parque tiene el Río Lento, un recorrido tranquilo en flotador que permite disfrutar de un paseo relajado a través de un entorno natural.

Templo de las Gemas. / El Correo

Novedades para este año

Este 2026, el parque acuático presenta varias novedades. El Templo de las Gemas es un nuevo conjunto de toboganes que ofrece diversas experiencias de deslizamiento, mientras que la Laguna Turquesa será la zona infantil con juegos acuáticos pensados para los más pequeños. Además, la zona del Arrecife ofrece varias opciones para toda la familia, como la piscina, la zona de relax, y la tirolina, un tobogán aéreo que permite lanzarse al agua.

El parque también se ha enfocado en ofrecer comodidad a sus visitantes. Entre los servicios disponibles, destacan los aseos, vestuarios, duchas, y el alquiler de hamacas. Además, los asistentes podrán encontrar kioscos y bares como Aguateca y Tamarindo, donde se sirven refrescos, tentempiés y menús variados. Para quienes busquen una experiencia más exclusiva, el parque ofrece la Zona Premium, que incluye camas balinesas, flotadores para los toboganes y atención personalizada.

Laguna turquesa. / El Correo

Fechas de apertura, precios y horarios

La fecha de apertura de Agua Mágica será el sábado, 30 de mayo de 2026. El parque estará abierto durante todo el verano, con precios que oscilan entre 19,90 y 21,90 euros para la entrada general, dependiendo del día. Las entradas infantiles y para personas mayores se ofrecen a un precio entre 15,90 y 17,90 euros, mientras que las personas con discapacidad podrán acceder por 12,90 euros. Además, el parque tendrá horarios específicos de apertura en diferentes meses, con fechas clave en mayo, junio, julio, agosto y septiembre.

Los días de apertura son los siguientes: Mayo: 30-31; Junio: 4 a 7, 11 a 30; Julio y agosto: todo el mes; Septiembre: 1 a 8, 12-13. En cuanto a los horarios, el parque acuático abre normalmente a las 12.00 horas y cierra a las 20.00 horas, aunque habrá días en verano con la entrada a las 11.30 y salida a las 19.00 horas.