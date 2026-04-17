Ana Espejo, estilista: “Estos son los tres básicos que debes llevar a la Feria para retocar tu maquillaje”

En la Feria de Abril de Sevilla menos es más. Es un consejo básico que dan todas las expertas. No hace falta maquillarse en exceso. Son muchas horas en el Real, hace calor, se come y se bebe continuamente y mantenerse con buena cara es difícil pero posible. Si aplicas los productos bien elegidos y en su justa medida harás lo correcto.

La estilista sevillana Ana Espejo, elegida por muchas de las vips que se pasearán estos días por la Feria de Sevilla para lucir sus mejores galas, deja claro que es mejor no recargar mucho si vas a ir a la Feria. “Lo mejor es usar una base que sea ligera. Posiblemente vamos a estar retocando y vamos a estar muchas horas y ese exceso de producto que tenemos en la cara al final se acaba haciendo un masacote”, avisa. Naturalidad y poco producto pero bien aplicado.

“Voy a enseñar un par de truquitos, lo que para mí sería un maquillaje básico para ir a la feria, incluso para cualquier otro día si no queremos ir excesivamente recargada. Que queremos recargarnos más, pues vamos poniendo más producto, más sombra de ojo, más labios…”, explica en una entrevista con El Correo de Andalucía.

Lo primero e “importantísimo”: corrector de ojeras siempre y una base ligerita. “Vamos a estar muchas horas en la Feria y el albero se nos va quedando con el paso del tiempo pegado un poquito en el rostro”, avisa, algo que saben perfectamente las feriantas.

Si no estás acostumbrada a maquillarte los ojos, lo puedes hacer de forma fácil con lápices para ojos, que sirven para darte sombra y profundidad y además son muy fáciles de aplicar. “Un truco para la sombra de ojo si no tenemos mucha mano es utilizar lápices de colores que te puedes hacer la línea de pestañas y además luego difuminarla y parece que te has hecho una sombra de ojos,” explica Espejo. Además con una sombra luminosa o nacarada puedes dar algunos “toques de luz.” Un lápiz de ojo que sea de color, berenjena o marrón van muy bien con todo y puedes combinar con toques bronce. Para difuminar, siempre queda mucho mejor con un pincel. “Aplicas siempre muy bien de máscara de pestaña y la verdad que parece que te has maquillado el ojo completamente,” asegura la estilista. No olvides tus cejas y rellenar los huecos para enmarcar bien el rostro.

Además de la base de color puedes utilizar siempre un bronceador. Este producto no es para ponerlo en todo el rostro sino para aplicarlo “en puntos, lo más pegado a la sien y a la raíz del cabello.”

El labio rojo es garantía de éxito aunque haya que estar retocándolo continuamente. ¿El consejo? Emplear un perfilador marrón y nunca te salgas fuera al delinear el labio. “Cuando tengas que retocar, tienes que retocar tanto el perfilador como la barra del labio de dentro. Esta es la que te va a ayudar a que esta se quede bonita,” avisa la estilista. Cada vez que retoques, retira lo que tengas y empieza de nuevo a maquillar tu boca. Las barras de labio de larga duración son un gran aliado para que tus labios pintados duren más.

¿Y qué te llevas en el bolsillo del traje de gitana? “El tema del colorete es fundamental, porque es casi de lo primero que va desapareciendo, pues llevar un pequeño colorete,” asegura Espejo. Con tu colorete, tu barra y tu perfilador puedes aguantar horas en el Real y no perder la buena cara con la que has salido de casa. Son los tres productos básicos que la estilista recomienda echar al bolsillo del traje de gitana para durar horas y horas en la Feria y que parezca que acabas de llegar.