Arrancan este sábado los cortes de tráfico en Los Remedios, Tablada y Triana por la Feria de Abril: estas son las calles afectadas

El lunes del pescaíto está a la vuelta de la esquina. Los barrios de Los Remedios, Tablada y Triana acoge un importante dispositivo de reordenación del tráfico para adaptar estas zonas de la ciudad a la celebración festiva. El plan de movilidad diseñado por el Ayuntamiento de Sevilla arrancará en la mañana de este mismo sábado cuando la preferia empiece a tomar el pulso de las calles del Real. También, las atracciones esperan abrir en este fin de semana a pesar de que hasta el lunes no se producirá el pistoletazo de salida definitivo con el tradicional encendido del alumbrao.

En cuanto a las medidas permanentes del plan de movilidad municipal en el entorno y accesos al recinto ferial, los primeros cortes tendrán lugar en Tablada este sábado 18 de abril a partir de las 10:00 horas de la mañana. En concreto, se verán afectados los accesos a este barrio por Alfonso de Orleáns y Borbón, así como por Barberán y Collar, ambos desde la Avenida Juan Pablo II. Permanecerán completamente cortadas al tráfico hasta las 6:30 horas de la madrugada del lunes 27 de abril.

Estos son los cortes de tráfico del lunes de pescaíto

Los próximos cortes tendrán lugar ya en la jornada del lunes 20 de abril cuando se produce la tradicional cena del pescaíto en las casetas. A las 8:00 horas de la mañana la Avenida de María Luisa se habilitará en sentido único desde Glorieta de San Diego hacia la Glorieta de Marineros Voluntarios, a excepción de dos carriles para uso exclusivo de Tussam, Taxis y VTC. Esta ordenación se mantendrá hasta las 00:30 h del lunes 27 de abril.

Por su parte, se instaura el sentido único de circulación entre las 10:00 horas del lunes 20 de abril y las 6:30 horas del lunes 27 de abril en la Avenida Virgen de Luján (desde Glorieta Las Cigarreras hacia la calle Santa Fé), la Avenida Flota de Indias y Presidente Adolfo Suárez (desde Glorieta Nuestra Señora de la Oliva hacia la Glorieta de Las Cigarreras) y la calle Virgen de la Oliva (desde Virgen de Luján hacia Avenida Alfredo Kraus en su totalidad). En cambio, quedarán completamente cortadas al tráfico desde las diez de la mañana las siguientes zonas: accesos desde Virgen de Luján (hacia Calles Virgen de Monserrat, Monte Carmelo, Pedro Pérez Fernández, Virgen de la Montaña y Padre Damián) y el acceso a Tablada por Avenida de Maestranza Aérea desde la calle José Delgado Brackenbury.

A las 18:00 horas, serán cortadas al tráfico la Avenida de Alvar Núñez con Lorenzo Leal, en Triana. Finalmente, las últimas en sumarse serán las propias calles del Real y la zona de atracciones quedarán completamente cortadas al tráfico desde las 15:00 horas del lunes 20 de abril hasta las 16:00 horas del lunes 27 de abril, excepto para carga y descarga en horario de 06:00 horas hasta las 12:00 horas, vehículos de LIPASAM, vehículos de la Dirección General de Movilidad y vehículos para el mantenimiento del Real.

Zonas de acceso restringido durante toda la Feria

En Los Remedios, hacia la calle Asunción solo estará permitido el acceso a los vehículos de Tussam, el Servicio Público de Coches de Caballos y los aparcamientos de autoridades. En Juan Ramón Jiménez, Virgen del Águila y Virgen de la Oliva solo se permitirá acceder a residentes acreditados, motos, bicicletas, Vehículos de Movilidad Personal, y vehículos de movilidad reducida del martes al domingo entre las 12:00 y las 00:00 horas, mientras el lunes del pescaíto será de 18:00 a 00:00 horas. En cambio, permanecerá cerrado desde las 00:00 horas hasta las 06:00 horas.

En Tablada, se aplicarán restricciones desde las 10:00 horas del sábado 18 de abril hasta las 06:30 horas de lunes 27 de abril. Concretamente, el acceso a través de Alfonso de Orleáns y Borbón, Maestranza Aérea y Barberán y Collar quedará totalmente cortado desde Avenida Juan Pablo II. Los residentes y acreditados de la zona afectada podrán acceder a través del punto de control situado en la calle José Delgado Brackenbury, a la altura de la estación de servicio Cepsa.

Por el barrio de Triana, en los momentos centrales del día se procederá a controlar el acceso de vehículos a Rubén Darío desde el Muro de Defensa y la Glorieta de Carlos Cano al objeto de facilitar el tráfico de los autobuses lanzadera que unen el recinto ferial con el aparcamiento de Charco de la Pava. De igual forma, el acceso a la calle López de Gomara desde la Plaza de San Martín de Porres hacia la Glorieta de la República Dominicana únicamente estará permitido para TUSSAM, Taxis, VTC, abonados de aparcamientos municipales P-1, P-2 y P-4, enganches acreditados y residentes acreditados. Por último, se aplicarán estas últimas restricciones de igual forma para el acceso en Santa Fe desde la Glorieta de la República Dominicana en dirección hacia Virgen de la Oliva.