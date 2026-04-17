Atascos en la SE-30: varias incidencias complican el tráfico de Sevilla durante el mediodía
La DGT ha notificado retenciones de nivel amarillo en la SE-30, la A-4 y la A-49, además de dos incidencias por obstáculos, una de ellas derivada de un accidente
En apenas dos horas, entre las 13.00 horas y las 15.00 de este mediodía, Sevilla está con varias e importantes complicaciones de tráfico, con especial incidencia en la SE-30, donde se concentran la mayoría de los avisos emitidos por la Dirección General de Tráfico (DGT). A las 15:24 horas, la DGT mantenía activas varias incidencias por retenciones y congestión, todas ellas de nivel amarillo, además de dos avisos de nivel gris por presencia de obstáculos en la vía.
Uno de los puntos afectados se localiza en la A-4, en la capital sevillana, donde se registra circulación irregular entre los kilómetros 532 y 534 en sentido Sevilla. También presenta problemas la A-49, a la altura de Camas, con retenciones entre los kilómetros 1 y 0 en dirección a la capital.
La situación es especialmente compleja en la SE-30. En esta ronda de circunvalación hay retenciones entre San Juan de Aznalfarache y Sevilla, concretamente del kilómetro 15 al 12, así como entre el kilómetro 5 de Sevilla y el kilómetro 0 de Valdezorras, en ambos casos con tráfico irregular en dirección a la ciudad. Además, se han notificado complicaciones entre los kilómetros 7 y 15 en sentido Huelva.
A estas retenciones se suman dos incidencias más en la SE-30. En el kilómetro 10, en Sevilla, permanece un obstáculo fijo que obliga al cierre del carril izquierdo. Por otro lado, en el kilómetro 5,4 se ha señalado otro obstáculo fijo a causa de un accidente, con el arcén cerrado en sentido creciente de la kilometración.
La DGT recomienda precaución a los conductores que circulen por estos tramos y aconseja consultar el estado del tráfico antes de iniciar cualquier desplazamiento por los accesos y la circunvalación de Sevilla.
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