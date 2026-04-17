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Atascos en la SE-30: varias incidencias complican el tráfico de Sevilla durante el mediodía

La DGT ha notificado retenciones de nivel amarillo en la SE-30, la A-4 y la A-49, además de dos incidencias por obstáculos, una de ellas derivada de un accidente

Tráfico intenso en la salida de Sevilla en una imagen de archivo.

Tráfico intenso en la salida de Sevilla en una imagen de archivo. / Francisco J Olmo / Europa Press

Claudio Guarino

Claudio Guarino

Sevilla

En apenas dos horas, entre las 13.00 horas y las 15.00 de este mediodía, Sevilla está con varias e importantes complicaciones de tráfico, con especial incidencia en la SE-30, donde se concentran la mayoría de los avisos emitidos por la Dirección General de Tráfico (DGT). A las 15:24 horas, la DGT mantenía activas varias incidencias por retenciones y congestión, todas ellas de nivel amarillo, además de dos avisos de nivel gris por presencia de obstáculos en la vía.

Uno de los puntos afectados se localiza en la A-4, en la capital sevillana, donde se registra circulación irregular entre los kilómetros 532 y 534 en sentido Sevilla. También presenta problemas la A-49, a la altura de Camas, con retenciones entre los kilómetros 1 y 0 en dirección a la capital.

La situación es especialmente compleja en la SE-30. En esta ronda de circunvalación hay retenciones entre San Juan de Aznalfarache y Sevilla, concretamente del kilómetro 15 al 12, así como entre el kilómetro 5 de Sevilla y el kilómetro 0 de Valdezorras, en ambos casos con tráfico irregular en dirección a la ciudad. Además, se han notificado complicaciones entre los kilómetros 7 y 15 en sentido Huelva.

A estas retenciones se suman dos incidencias más en la SE-30. En el kilómetro 10, en Sevilla, permanece un obstáculo fijo que obliga al cierre del carril izquierdo. Por otro lado, en el kilómetro 5,4 se ha señalado otro obstáculo fijo a causa de un accidente, con el arcén cerrado en sentido creciente de la kilometración.

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La DGT recomienda precaución a los conductores que circulen por estos tramos y aconseja consultar el estado del tráfico antes de iniciar cualquier desplazamiento por los accesos y la circunvalación de Sevilla.

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