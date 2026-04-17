El aviso de la Aemet para las fan zone de Atlético y Real Sociedad en La Cartuja: estas son las horas de más calor para los aficionados

Sevilla afrontará este sábado 18 de abril, día de la final de la Copa del Rey, una jornada plenamente estable, sin lluvia y con calor intenso desde media mañana. Para los aficionados de la Real Sociedad y del Atlético de Madrid que vayan a pasar el día en la calle, el factor más importante será la temperatura, que se disparará hasta los 33 grados en las horas centrales antes de dar un respiro por la noche.

Desde primera hora no se esperan precipitaciones y el cielo estará poco nuboso durante toda la jornada. La madrugada habrá dejado un ambiente templado, pero el ascenso térmico será muy rápido a partir de la mañana, con una sensación plenamente veraniega en buena parte del día.

Hora por hora

A las 8.00, Sevilla arrancará el día con ambiente suave, en torno a los 18 grados, cielo poco nuboso y sin riesgo de lluvia. Será una franja todavía cómoda para pasear o empezar la jornada sin demasiado calor.

A las 9.00, el termómetro rondará ya los 21 grados. El tiempo seguirá estable y seco, con una subida clara de las temperaturas conforme avance la mañana.

A las 10.00, se llegará aproximadamente a los 24 grados. El sol empezará a apretar con más fuerza y comenzará a notarse un ambiente ya cálido para quienes estén varias horas en la calle.

A las 11.00, la temperatura se moverá alrededor de los 27 grados. A esa hora el calor será ya considerable, sobre todo en zonas muy expuestas al sol.

A las 12.00, Sevilla alcanzará los 31 grados, uno de los registros más altos del día. La humedad relativa bajará hasta el 20%, de modo que el ambiente será seco, pero muy caluroso.

A las 13.00, la temperatura se mantendrá en torno a los 32 grados. Será una de las horas más duras para los aficionados desplazados, especialmente si están en fan zones, terrazas o recorridos a pie.

A las 14.00, el mercurio tocará previsiblemente los 33 grados, la máxima del día. El cielo seguirá poco nuboso, sin amenaza alguna de lluvia.

A las 15.00, continuará el calor intenso, con unos 33 grados y la entrada del viento del suroeste, en torno a 20 kilómetros por hora, que podrá dejar rachas de hasta 30 kilómetros por hora entre el mediodía y la tarde.

A las 16.00, la temperatura seguirá muy alta, sobre los 32 grados. Aunque el viento pueda mover algo el ambiente, no supondrá un alivio demasiado notable frente al calor.

A las 17.00, se espera una ligera bajada hasta los 31 grados, todavía con una sensación muy calurosa para quienes permanezcan al aire libre.

A las 18.00, el termómetro marcará unos 30 grados. Seguirá haciendo calor, aunque ya comenzará un descenso progresivo de cara a la tarde-noche.

A las 19.00, la temperatura rondará los 28 grados. Será una franja algo más llevadera para los desplazamientos hacia el estadio.

A las 20.00, el ambiente será todavía templado-cálido, con unos 26 grados y tiempo completamente seco.

A las 21.00, ya de noche, Sevilla se moverá en torno a los 24 grados. La sensación será bastante más agradable que durante la tarde.

A las 22.00, el termómetro bajará hasta unos 22 grados. El cielo seguirá poco nuboso y el viento tenderá a quedar en calma.

A las 23.00, la temperatura rondará los 20 grados, en unas condiciones muy cómodas para las celebraciones posteriores.

A las 24.00, Sevilla cerrará la jornada con 19 grados, ambiente suave y estabilidad total.

En conjunto, el sábado será un día muy favorable para la final en lo meteorológico, pero exigente por calor para las aficiones durante las horas centrales. La recomendación principal para quienes pasen muchas horas en la calle será hidratarse bien, buscar sombra siempre que sea posible y reservar ropa ligera para una jornada que tendrá sabor claramente veraniego.