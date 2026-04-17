Los cuatro mensajes que esconde la portada de la Feria de Abril de 2026

La portada de la Feria de Abril de Sevilla 2026 no es solo la gran puerta de entrada al Real, sino también un guiño a la historia, la cultura y la memoria de la ciudad. Detrás de su diseño se esconden cuatro homenajes que convierten esta estructura en mucho más que un símbolo festivo: una declaración de identidad sevillana a través de aniversarios y efemérides muy vinculados a la capital andaluza.

El primero de esos mensajes mira al transporte público y al día a día de miles de sevillanos. La portada rinde homenaje al 50 aniversario de Tussam, la empresa municipal de transportes que desde hace medio siglo forma parte de la vida cotidiana de la ciudad y que durante la Feria juega además un papel esencial en la movilidad hacia el recinto.

La música también tiene su espacio en esta edición con un reconocimiento al 50 aniversario de Cantores de Híspalis, uno de los grupos más emblemáticos de Sevilla y de Andalucía. Su trayectoria ha estado marcada por la defensa de las raíces, la tradición y el sonido más reconocible de la tierra, por lo que su presencia simbólica en la portada enlaza de forma directa con el espíritu popular de la Feria.

Otro de los guiños incluidos en el diseño recuerda el centenario del nacimiento de Cayetana de Alba, figura inseparable del imaginario sevillano y muy vinculada a las tradiciones de la ciudad. La duquesa de Alba mantuvo una estrecha relación con Sevilla a lo largo de su vida, convirtiéndose en uno de los rostros más reconocibles de su vida social, cultural y festiva.

El cuarto homenaje lleva la mirada varios siglos atrás para recordar el 500 aniversario de la boda entre Carlos V e Isabel de Portugal, celebrada en Sevilla en 1526. Aquel enlace real, de enorme relevancia histórica, forma parte del legado monumental y simbólico de la ciudad, y su evocación en la portada conecta la Feria actual con la Sevilla imperial y su pasado más esplendoroso.

Una forma de dar la bienvenida a la fiesta con referencias que hablan, también, de la identidad de toda una ciudad.