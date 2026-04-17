Descubre el truco para los mejores moños en la Feria de Sevilla que inspiran las series coreanas

Peinarse bien para ir vestida de gitana a la Feria de Abril de Sevilla es muy importante. El pelo recogido es fundamental si quieres cumplir el código no escrito de cómo ser una flamenca elegante y muy sevillana. Que parezca que has ido a hacerte un recogido a la peluquería y hayas sido capaz de hacértelo rápido y fácil en casa es posible.

Para eso tienes que contar con el consejo de las expertas. La estilista Ana Espejo es una de las profesionales más demandadas en Sevilla en estos días en los hay que ir guapa a las muchas fiestas de primavera de esta ciudad. Ella además es de las que nunca para de aprender y buscar fórmulas nuevas, tanto en peluquería como en maquillaje, para que todo sea más fácil y más duradero además de perfecto.

En esta entrevista con El Correo de Andalucía desvela uno de esos trucos que ha descubierto en sus búsquedas y observando qué hacen en otros países donde el estilismo y la piel se cuida hasta el extremo. “Un truco que he conocido hace poco ha sido viendo tutoriales y consejos de otros países”, cuenta Espejo. “Ya sabes que a mí me gustan mucho las series asiáticas, coreanas, chinas… pues he visto muchos tutoriales como se peinan las asiáticas y realmente se hacen unos moños maravillosos”, desvela para esta Feria.

“A pesar de que tienen mucha cantidad de pelo son capaces de con un solo pincho hacerse unos recogidos estupendos que les quedan preciosos”, afirma. Su profesionalidad y su curiosidad le ha llevado a indagar y probar con esta técnica para que tú puedas hacerte recogidos para la Feria que te llevarán unos minutos.

Puedes usar pinchos de madera, de los que se usan para hacer brochetas, por ejemplo. “Practicando con ellos he descubierto que los moños me salen super bien con esos pinchos y los he comprado”, desvela como truco.

Puedes ver en el video como hacerlos y te va a sorprender. El sobrante del pincho que usas para enrollar con mucho arte y de forma fácil el pelo lo puedes cortar y no se vea o incluso los puedes dejar a la vista porque quedan muy bonitos. “Y ya te digo que es que te salvas la vida al hacer un buen moño y te ahorras tener que poner decenas de horquillas que además afean mucho el peinado. Con cuatro horquillas se sujeta el moño estupendamente”, remata Espejo. Sin duda, un gran truco que seguro que muchas vamos a probar esta Feria.