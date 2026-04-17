La Feria de Abril de Sevilla apunta a récord: hasta 37 grados y el riesgo de ser la más calurosa

La Feria de Abril de Sevilla de 2026 podría pasar a la historia como una de las más calurosas —si no la que más— desde que existen registros. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé un episodio de calor muy intenso en plena semana festiva, con temperaturas más propias de junio que de abril y un pico que podría rozar valores históricos.

El fin de semana previo arrancará con tiempo plenamente estable, cielos despejados y un ambiente ya claramente cálido. Sin embargo, lo más llamativo llegará a partir del inicio de la feria, cuando las altas presiones se asienten sobre Andalucía y disparen los termómetros de forma progresiva.

Temperaturas en las capitales de provincia el martes 21 de abril. / El Correo

En Sevilla capital, las máximas se moverán entre los 32 y 33 grados desde el viernes hasta el lunes, tras noches relativamente suaves con mínimas en torno a los 14 grados. Pero el momento clave se producirá el martes, cuando la Aemet prevé que los termómetros alcancen los 37 grados en las horas centrales del día, especialmente entre las 15:00 y las 19:00, coincidiendo con el tramo de mayor actividad en el Real. El miércoles, aunque con un ligero descenso, el calor seguirá siendo protagonista con máximas de 34 grados y mínimas más altas, en torno a los 17.

En la provincia, el escenario será muy similar. Municipios como Lebrija, Écija o Morón de la Frontera registrarán máximas de entre 29 y 32 grados durante los primeros días, antes de un repunte el martes que los llevará hasta los 34 grados. Posteriormente, las temperaturas bajarán ligeramente, pero se mantendrán en valores elevados para la época.

Este episodio de calor extremo pone el foco en los antecedentes históricos. Según los datos de la Aemet, el récord de temperatura en una Feria de Abril se alcanzó en 2023, cuando el aeropuerto de Sevilla registró 36,4 grados, la máxima más alta medida en un mes de abril en la ciudad. Las previsiones actuales, con hasta 37 grados, abren la puerta a superar ese registro. A ese antecedente se suman otros registros extremos que reflejan hasta qué punto el calor puede irrumpir con fuerza en plena Feria de Abril. Según los datos de la AEMET, antes del récord de 2023 el valor más alto para un mes de abril en Sevilla se había alcanzado en 1997, con 35,4 grados, una referencia que se mantuvo durante años.

Todo ello confirma una tendencia cada vez más evidente: la Feria de Abril, tradicionalmente primaveral, se enfrenta cada vez con más frecuencia a condiciones casi veraniegas, lo que podría convertir la edición de este año en un nuevo hito meteorológico en Sevilla.