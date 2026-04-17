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Hallan el cadáver de un hombre calcinado en una parcela de Bormujos

El suceso se ha producido sobre las 12:08 horas, cuando un familiar de la víctima ha encontrado el cuerpo sin vida junto a una zona de pastos quemados

Una ambulancia del 061.

Una ambulancia del 061. / E.P.

El Correo

El Correo

Sevilla

El cadáver de un hombre ha sido hallado calcinado este viernes en una parcela de la localidad sevillana de Bormujos, según ha informado el servicio de Emergencias 112 de Andalucía.

El suceso se ha producido sobre las 12:08 horas, cuando un familiar de la víctima, de 92 años, ha encontrado el cuerpo sin vida junto a una zona de pastos quemados en una parcela en el Camino Solano, frente al cementerio municipal.

Al lugar han acudido efectivos de Policía Local, Guardia Civil y del Centro de Emergencias Sanitarias 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud, que ha certificado la defunción en el lugar.

La Guardia Civil ha informado a EFE de que, en principio, no se han hallado en el lugar de los hechos evidencias criminales, aunque se está a la espera de la autopsia para determinar las causas de la muerte.

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El cuerpo se encuentra en el Instituto de Medicina Legal en Sevilla. La investigación la coordina la Policía Judicial de la Guardia Civil en Mairena del Aljarafe (Sevilla).

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