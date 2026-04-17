Hallan el cadáver de un hombre calcinado en una parcela de Bormujos
El suceso se ha producido sobre las 12:08 horas, cuando un familiar de la víctima ha encontrado el cuerpo sin vida junto a una zona de pastos quemados
El cadáver de un hombre ha sido hallado calcinado este viernes en una parcela de la localidad sevillana de Bormujos, según ha informado el servicio de Emergencias 112 de Andalucía.
El suceso se ha producido sobre las 12:08 horas, cuando un familiar de la víctima, de 92 años, ha encontrado el cuerpo sin vida junto a una zona de pastos quemados en una parcela en el Camino Solano, frente al cementerio municipal.
Al lugar han acudido efectivos de Policía Local, Guardia Civil y del Centro de Emergencias Sanitarias 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud, que ha certificado la defunción en el lugar.
La Guardia Civil ha informado a EFE de que, en principio, no se han hallado en el lugar de los hechos evidencias criminales, aunque se está a la espera de la autopsia para determinar las causas de la muerte.
El cuerpo se encuentra en el Instituto de Medicina Legal en Sevilla. La investigación la coordina la Policía Judicial de la Guardia Civil en Mairena del Aljarafe (Sevilla).
- La Junta de Andalucía pacta con los funcionarios reforzar el teletrabajo desde mayo y aplicar el nuevo decreto en septiembre
- Ya es oficial: cambia la norma para facilitar que las familias numerosas andaluzas sigan con ayudas hasta que los hijos tengan 26 años
- Qué comer en la Feria de la Gamba de Punta Umbría: guía plato a plato más allá del marisco
- Cupón diario de la ONCE: Resultado del sorteo de este jueves 16 de abril de 2026
- El Ayuntamiento encarga el estudio para peatonalizar el eje entre la Plaza del Duque y la Ronda: el proyecto tendrá que estar en listo antes de fin de año
- Quién torea hoy en la Maestranza, jueves 16 de abril: horario, cartel y dónde ver a Morante por televisión
- La feria más antigua de Andalucía no es la de Sevilla ni la de Jerez: este pueblo celebra su edición 584 desde el jueves
- La pasarela de Los Remedios, el hotel de lujo y el Cubo de VERA Sevilla fijan en junio de 2027 su nueva fecha de inauguración oficial