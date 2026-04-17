Los hosteleros responden a la polémica petición del PSOE de cancelar las próximas Copas del Rey en Sevilla: "Renunciar a este evento no es la solución"

"¿Necesita Sevilla una final de la Copa del Rey de fútbol todos los años, de manera permanente? Sinceramente, creo que no". Estas fueron las palabras de Antonio Muñoz, portavoz municipal del PSOE, que este pasado jueves planteó que la ciudad renunciara "a ser sede permanente" del partido decisivo de este torneo. Una postura que ha encontrado su rechazo en la patronal hostelera: "Nos preocupa que algunas fuerzas políticas estén poniendo en duda la continuidad de este evento".

Para la Asociación de Hosteleros de Sevilla y Provincia, la final de la Copa del Rey "supone una oportunidad económica, social y de proyección". "Hacemos un llamamiento a no caer en una visión reduccionista del impacto que este tipo de acontecimientos genera. No se trata solo de los beneficios directos para la hostelería y la hotelería, que sin duda son relevantes, sino de un efecto multiplicador que alcanza a miles de trabajadores y profesionales de sectores estrechamente vinculados: transporte, comercio, servicios culturales, seguridad privada, limpieza, logística, ocio y un largo etcétera que conforma el tejido económico local".

"Consideramos que este debate no debe centrarse en cuestionar su celebración, sino en cómo mejorar su organización para que redunde en el beneficio de todos", subrayan desde la patronal hostelera. "En este sentido, creemos que el foco debe situarse en garantizar la seguridad, la convivencia y el equilibrio entre el desarrollo de estos eventos y la vida cotidiana de los vecinos. Sevilla ha demostrado en numerosas ocasiones su capacidad para acoger grandes citas con éxito, y es precisamente desde la mejora continua desde donde debemos afrontar los retos que puedan surgir".

En un comunicado emitido este viernes, la asociación resalta que "renunciar a eventos de esta magnitud no es la solución". "Apostamos por mejorar, coordinar y planificar mejor, reforzando los dispositivos necesarios para que tanto visitantes como residentes puedan disfrutar de una ciudad segura, ordenada y acogedora". Por todo ello, reiteramos nuestro compromiso con el desarrollo económico y social de la ciudad, defendiendo la celebración de la Copa del Rey como un motor de oportunidades que beneficia al conjunto de la sociedad sevillana".

El PSOE propone su cancelación

"Viene sucediendo en los últimos años y considero que son más los perjuicios que los beneficios: molestias a los vecinos, problemas de movilidad, ruido, botellona y aglomeraciones", afirmó al respecto el exalcalde socialista Antonio Muñoz. "También es indudable que hay beneficios económicos, sobre todo para la hostelería y la hotelería, pero Sevilla creo que tiene que hacer otra apuesta turística".

"No es el turismo que necesita la ciudad. Los ejemplos anteriores de los Goya, los Grammy o Christian Dior son buenos ejemplos", declaró este pasado jueves Muñoz. "Por tanto, invito a la reflexión para que Sevilla no sea esa sede permanente de la final de la Copa del Rey". Como mínimo, el estadio de la Cartuja acogerá estos partidos hasta la edición de 2028, inclusive, tal como informó en su día la RFEF.

Por su parte, alcalde de la capital andaluza, José Luis Sanz, destacó la importancia que tiene esta cita para la ciudad: "De esas 121 ediciones, 11 se han celebrado aquí. Eso sin duda va a convertir a Sevilla en la capital indiscutible de la Copa del Rey, la fiesta por excelencia del fútbol nacional", apuntó Sanz durante el acto de recepción de la Copa de S.M. el Rey, celebrada este pasado jueves en el Palacio de San Telmo.