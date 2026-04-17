FERIA
La multa que te puede caer por usar el vaper en la Feria de Abril de Sevilla: el BOE aclara el castigo por este gesto
El incremento del uso de estos cigarrillos electrónicos ha despertado las dudas sobre si su uso está prohibido en los mismos espacios que el tabaco convencional
El incremento del uso de los 'vapers' en la actualidad, con cada vez más ciudadanos que se decantan por este tipo de cigarrillos electrónicos en lugar del tabaco convencional, ha despertado las dudas de la ciudadanía sobre si su uso también estará prohibido en entornos como las casetas de la Feria de Abril de Sevilla, como sí ocurre con el tabaco.
Una incógnita que despeja el propio Boletín Oficial del Estado (BOE), que asegura que, al igual que lo que ocurre con el tabaco tradicional, todos estos dispositivos están prohibidos en recintos interiores cerrados, como serían las casetas de feria.
La normativa que establece la prohibición de fumar en la Feria de Abril
Así lo muestra la Ley 42/2010 de 30 de diciembre, que establece que no se puede usar vapers o cigarrillos electrónicos en aquellos lugares en los que está prohibido fumar tabaco.
Y para aclarar en qué entornos está prohibido fumar tanto tabaco como vaper, la normativa muestra la larga lista de lugares en los que no se puede realizar esta práctica.
Entre ellos, se encuentran los centros de trabajo públicos y privados cerrados, las administraciones públicas, los centros sanitarios, los centros docentes, las instalaciones deportivas, los centros comerciales, ascensores, cajeros automáticos, estaciones de autobuses, aeropuertos, parques infantiles, teatro y cines y una larga lista de entornos.
Los lugares en los que no se puede fumar tabaco ni cigarrillos electrónicos
Además, la normativa establece que también está prohibido fumar en centros de ocio o esparcimiento que no estén al aire libre, salas de fiesta, bares, restaurantes y "demás establecimientos de restauración cerrados".
A esto se suman los espacios en los que se "preparen, degusten o vendan alimentos" y espacios "cerrados de uso público o colectivo".
Multas por fumar en el interior de las casetas de la Feria de Sevilla
Unos extremos en las que se engloban a las casetas de la Feria de Abril de Sevilla, donde se sirve comida, bebida y demás productos, y en el que los asistentes se encuentran en un entorno cerrado.
Para quienes no cumplan con este reglamento y fumen en estos espacios cerrados, la normativa establece una serie de multas que pueden ser desde 30 euros para los casos más leves hasta los 600 euros para los más graves, como aquellos que reincidan en su conducta o sumen distintas infracciones.
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