El Ayuntamiento encarga el estudio para peatonalizar el eje entre la Plaza del Duque y la Ronda: el proyecto tendrá que estar en listo antes de fin de año

El centro histórico está pendiente de una de las grandes peatonalizaciones que supondrá un antes y un después en su fisonomía. Se trata del eje entre la Ronda Histórica (desde la calle Puñonrostro) hasta la Plaza del Duque, que incluye además la Campana, Martín Vila, Laraña, Encarnación, Imagen, Almirante Apodaca, Juan de Mesa y Jáuregui, vías que tendrán plataforma única y serán de uso prioritario para los peatones.

El Ayuntamiento de Sevilla ha dado un paso más tras adjudicar la asistencia técnica para la redacción del proyecto de actuaciones necesarias para la reurbanización de todo este entorno. La empresa que llevará a cabo este primer paso para hacer realidad la peatonalización es Bepefa Gestión de Negocios S.L., que se ha adjudicado el contrato por 133.000 euros, impuestos incluidos. Salió a licitación a finales del pasado año por más de 206.000 euros.

El nuevo eje peatonal de Sevilla / El Correo

Cuatro meses de plazo

El plazo para realizar el diseño de la intervención final es de cuatro meses de duración, por lo que antes de que finalice el año debería estar listo. A continuación se podrán licitar y ejecutar las obras, que comenzarán una vez finalice la construcción de la segunda fase del Tranvibús.

"El casco antiguo requiere de una importante tarea de reurbanización para que se adapte a la normativa de accesibilidad universal", explica la memoria del proyecto que define la intervención en el eje comprendido por entre la Plaza del Duque y Puñonrostro.

Incidencias en las paradas de Tussam

Durante la realización de las obras, el proyecto debe garantizar además vías auxiliares para los servicios, residentes y garantizar el acceso a los aparcamientos públicos ubicados una vez finalizada la obra. Para el tiempo que dure la realización de las mismas se deberán proyectar desvíos provisionales para el tráfico rodado y estipular cuáles serán las afecciones también para los peatones.

Las líneas de Tussam experimentarán también una transformación ante la supresión de las paradas terminales actualmente ubicadas en la Plaza de Duque y Ponce de León. "Se diseñarán nuevos itinerarios y la localización de las paradas". "Estas medidas deben ir acompañadas de una reordenación de la red de Tussam que implique la reducción de circulaciones y el traslado de las paradas y terminales actuales localizadas en el eje Puerta Osario- Plaza del Duque al exterior del Centro Histórico; así como la implantación de un nuevo servicio de transporte público de alta capacidad que conecte Santa Justa con la Plaza del Duque con vehículos de cero emisiones", recoge el estudio realizado por el Ayuntamiento.

Obras del Tranvibús

Antes de la peatonalización, se llevará a cabo la construcción del carril de bus segregado Santa Justa-Plaza del Duque. Durante la primera fase, desde Puñonrostro hacia el centro histórico, el carril bus segregado se va adaptando a los viarios existentes, siendo necesaria la bifurcación de los sentidos de circulación por las calles Escuelas Pías (con sentido hacia El Duque) y por la calle Jáuregui (con sentido hacia Santa Justa).

La obra completa contempla 2,01 kilómetros de recorrido y nueve andenes dispuestos en seis paradas Plaza del Duque (2), Imagen (2), Ponce de León (2), José Laguillo (1), Amador de los Ríos (1) y Santa Justa (1). Es óbice señalar que el recorrido completo será desde Plaza del Duque hasta Sevilla Este.

Los trabajos incluyen la nueva infraestructura viaria exclusiva para autobuses, la reurbanización y jardinería, y la señalización para dar prioridad al transporte público en las intersecciones, las paradas y su equipamiento. Además, las calles Martín Villa y Laraña serán transformadas en una plataforma única, de manera que den continuidad a la existente en la Plaza de la Encarnación y la proyectada en Imagen.