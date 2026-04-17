Pepe Pinreles lanza unos calcetines inspirados en la faena histórica de Morante en Sevilla

La firma sevillana Pepe Pinreles ha lanzado un nuevo modelo de calcetines bajo el nombre de “Morante Silla”, en homenaje a la histórica actuación de Morante de la Puebla durante la corrida celebrada este jueves de preferia en la Real Maestranza de Sevilla.

Según ha informado la marca, esta nueva edición se encuentra disponible solo en preventa, reforzando así el carácter exclusivo de un diseño que toma como inspiración uno de los momentos más recordados de la tarde: el instante en el que el diestro cigarrero utilizó una silla para colocar un par de banderillas al quiebro al cuarto toro de Álvaro Núñez. Posteriormente, inició su faena con la muleta por ayudados por alto. La plaza fue un auténtico manicomio.

La escena, que corrió rápidamente entre los aficionados dentro y fuera de la plaza, se convirtió en uno de los grandes símbolos del festejo. Aunque la actuación no pudo rematarse con la espada, Morante dio dos vueltas al ruedo apoteósicas tras el cariño del público y, en especial, de los aficionados jóvenes que se lo quisieron sacar a hombros por la Puerta del Príncipe.

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El lanzamiento de Pepe Pinreles muestra el impacto que ha tenido Morante en la ciudad acaparando todos los focos mediáticos y todos los periódicos.