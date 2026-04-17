Este pueblo del Aljarafe celebra un gran mercado este fin de semana con comida, artesanía y conciertos: "Una de las citas más completas del calendario primaveral"

La provincia de Sevilla se prepara para celebrar desde este viernes y durante todo el fin de semana el Market Fest de Mairena del Aljarafe, uno de los eventos de ocio familiar, gastronomía y cultura más destacados del territorio, que este año cumple su quinta edición con conciertos, mercados artesanales, puestos de comida y actividades infantiles.

"Es una de las citas más completas del calendario primaveral del Aljarafe", ha señalado sobre este evento la Diputación de Sevilla, organizadora junto al Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe de este mercado que se instalará en el entorno abierto y con un acceso completamente gratuito.

Tres días de música, artesanía y actividades para todas las edades

Esta quinta edición del Market Fest contará con una amplia programación que combinará gastronomía, artesanía, música en directo, talleres y actividades familiares en tres días pensados "para el disfrute de todas las edades en un ambiente abierto y participativo".

De ese modo, vecinos y visitantes podrán acudir de forma totalmente gratuita a este mercado que se instalará en la Plaza de las Naciones y que contará con toda clase de actividades e iniciativas desde este viernes a las 19.00 horas hasta el domingo a la misma hora, cuando se llevará a cabo su clausura oficial.

El viernes arrancará con DJ, Just Flute y un tributo a Fito

La programación musical del Market Fest comenzará este viernes a las 19.00 horas con la inauguración oficial, que contará con la actuación de Molina DJ Animador y continuará con Just Flute, a las 21.00 horas, y Fito Voltaje (tributo a Fito y Fitipaldis) a las 22.30 horas.

La programación seguirá el sábado con espectáculos infantiles como el circo para niños 'Cirklas', que se celebrará a las 12.00 horas, y la Factoría de Trapos, a las 18.00 horas.

El sábado habrá conciertos, circo y arroz solidario

Además, durante la jornada, también se llevarán a cabo las actuaciones de los grupos musicales Son de Kalle a las 14.00 horas, Los Bomberay a las 16.00 horas, Moving On a las 20.00 horas e Indiana Pop a las 22.30 horas.

Uno de los eventos más esperados del sábado se producirá a las 13.30 horas con el arroz solidario del servicio de catering de Gavira Restauración. Los beneficios obtenidos irán destinados a la Asociación Enredando, de diversidad funcional y voluntariado.

El domingo repetirá el arroz solidario y habrá títeres y música

El domingo, los asistentes podrán disfrutar de nuevo de la Factoría de Trapos con títeres piratas, que se llevará a cabo a las 11.30 horas, además del grupo Son de Cuba & CIA, a las 14.30 horas, y la animación de Guateque Plan, a las 17.00 horas.

A las 13.30 horas del domingo se volverá a celebrar el arroz solidario del catering de Gavira Restauración, mientras que la clausura oficial del festival se producirá a las 19.00 horas

Food trucks y mercado artesanal en este festival del Aljarafe

En cuanto a la apuesta gastronómica de Market Fest de Mairena del Aljarafe, los usuarios podrán disfrutar de los mejores platos de distintas 'food trucks' que se instalarán en el lugar.

Entre los negocios participantes se encuentran las hamburgueserías Los Parrilleros o La Carnívora, la taquería mexicana Ta'Kool, Miss Sushi de cocina asiática, Más que pizza, Artesanos del Chicharrón y los postres artesanales de La Tarta de la Madre de Cris.

Y para completar la programación de este evento, Mairena del Aljarafe contará con un mercadillo artesanal con más de 20 puestos en los que los visitantes podrán encontrar tanto productos artesanos como artículos de moda flamenca.