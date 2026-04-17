Este pueblo de Sevilla viaja a la Edad Media este fin de semana: tendrá pasacalles, talleres y un gran mercado gastronómico

La provincia de Sevilla viajará hasta la Edad Media durante este fin de semana con las I Jornadas de Recreación Histórica de El Real de la Jara, una iniciativa que llenará esta localidad de una amplia programación de actividades para todas las edades y públicos, como espectáculos, talleres, degustaciones y un gran mercado medieval.

Una iniciativa que se celebrará desde este viernes hasta el domingo y que busca transformar la Plaza de Andalucía de El Real de la Jara en un auténtico escenario medieval con toda clase de vestimentas, ambientaciones, puesto y decorados.

Un mercado medieval y actividades para acercar la historia al público

Las I Jornadas de Recreación Histórica nacen con el objetivo de acercar la historia de forma didáctica y participativa mediante la combinación de recreaciones, ocio y divulgación.

Por ello, la localidad contará desde este viernes con pasacalles musicales, animaciones en la calle, espectáculos de magia, danza, títeres, marionetas y acrobacias, además de una gran ludoteca permanente y talleres infantiles para los más pequeños.

La Carrera de Cintas con Justa, uno de los grandes momentos

Además, el sábado se celebrará uno de los momentos más esperados de la programación, la Carrera de Cintas con Justa, en la que se recrearán los torneos ecuestres medievales en un espectáculo que estará abierto a toda la población.

De igual modo, la localidad contará con una zona de restauración con toda clase de platos, especialidades y bebidas, así como un servicio de alquiler de vestuario medieval desde la Oficina de Turismo para que los asistentes puedan sentirse parte de esta experiencia de la Edad Media.

Un mercado medieval en El Real de la Jara

La amplia programación de las I Jornadas de Recreación Histórica arrancará el viernes a las 17.30 horas con la apertura del mercado medieval, a lo que seguirá a las 21.00 horas un espectáculo de danza del vientre.

Las actividades del sábado comenzarán a las 11.00 horas con la apertura del mercado, que se mantendrá disponible durante todo el día, lo mismo que la gran ludoteca infantil que se instalará en la zona.

Desfile inaugural y animación en las I Jornadas de Recreación Histórica

Tras esto, a las 12.30 horas, se celebrará el desfile inaugural de las jornadas, tras lo que se producirá a las 13.30 horas los venenciadores ambulantes y, a las 14.30 horas, una animación de calle.

A las 16.00 horas será el momento de la esperada Carrera de Cintas con Justa, mientras que a las 17.00 horas se celebrará un taller infantil de varitas mágicas y, a las 17.30 horas, un pasacalles musical.

Talleres, magia, danza y acrobacias durante la tarde del sábado

La programación continuará a las 18.00 horas con el taller de scripturium, a las 18.30 horas con el taller de marionetas, a las 19.00 horas con un espectáculo de magia, a las 20.00 horas con uno de danza y a las 20.30 horas con el pasacalles musical.

Tras esto, se celebrará a las 21.00 horas el espectáculo 'Los seres del bosque', a las 21.30 horas una muestra de danza del vientre, a las 22.00 horas un espectáculo de magia y a las 22.30 horas uno de telas acrobáticas, que supondrá el fin de la jornada.

El domingo continuará con teatro, música y talleres infantiles

La agenda continuará el domingo a las 11.00 horas con la apertura del mercado y a las 11.30 horas de la ludoteca, tras lo que se llevará a cabo a las 12.00 horas una animación de calle, a las 12.30 horas un taller infantil de máscaras, a las 13.00 horas un teatro infantil, a las 13.30 horas un espectáculo de música medieval y a las 13.45 horas la actuación del Coro Mimus.

A las 14.00 horas abrirá la zona de restauración, con toda clase de productos, platos y bebidas, mientras que a las 14.30 horas se producirá un espectáculo de danza del vientre.

Cetrería, títeres y desfile final para cerrar las jornadas

A las 15.00 horas se celebrará un espectáculo de magia, a las 16.00 horas la actuación del Coro Mimus, a las 17.00 horas una actuación de títeres, a las 17.30 horas un pasacalles musical y, a la misma hora, un espectáculo de cetrería.

Tras esto se producirá a las 18.00 horas una animación callejera, a las 18.30 horas un taller de pergaminos, a las 19.00 horas un espectáculo de música medieval y a las 20.00 horas el desfile que supondrá el cierre de las jornadas.