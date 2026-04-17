Mapa Rancio
Rancio revela algo de Sevilla que has visto en dos sitios sin darte cuenta y que conecta con el Parque de María Luisa
Julio Muñoz Gijón pone el foco en un detalle cotidiano que pasa desapercibido entre el puente de la Pólvora y uno de los rincones más reconocibles de la ciudad
Julio Muñoz Gijón 'Rancio' vuelve a sacar petróleo de una de esas cosas que están ahí de toda la vida y a las que casi nadie echa cuenta hasta que se para un momento a mirarlas con atención. En esta ocasión se fija en un detalle del antiguo puente de la Pólvora y plantea uno de esos juegos tan suyos: eso que estás viendo te suena muchísimo, lo has tenido delante mil veces, pero a lo mejor no habías caído por qué.
Tirando del hilo, acaba llevando al lector hasta el Parque de María Luisa y convierte una simple farola en una pequeña revelación sevillana. Con su tono de guasa, de conversación de colega y de “a que ahora no puedes dejar de verlo”, invita a mirar la ciudad con otros ojos, porque igual ibas tan tranquilo camino de la playa o paseando por allí y se te estaba escapando una conexión de las buenas. ¿Qué es? Míralo en el vídeo
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