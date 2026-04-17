La mascota de la Real Sociedad recorre la Plaza de España, las setas o el Parque María Luisa: así se promociona Sevilla por la final de la Copa del Rey

La Real Sociedad y sus aficionados ya están en Sevilla con los nervios a flor de piel por la final de mañana. Durante unos días, la ciudad se tiñe de azul y rojo y acoge a miles de seguidores que vivirán el partido desde la previa, con fan zones habilitadas en diferentes puntos, hasta el pitido final en el Estadio de la Cartuja. Los 'txuri-urdin' vivirán su octava final de Copa del Rey y guardan un precioso recuerdo de la capital andaluza, ya que fue en Sevilla donde conquistaron su último título copero ante el Athletic Club.

Aquel año, la Real levantó al cielo de Sevilla su segunda Copa del Rey gracias a un solitario gol de Oyarzabal desde el punto de penalti, pero no pudieron celebrarlo con sus aficionados, ya que se celebró a puerta cerrada a causa del COVID. Ahora estarán arropados por su afición, que llevará en volandas al equipo desde el día previo al partido para tratar de repetir la gesta que cometieron en el año 1987, cuando vencieron al Atlético de Madrid en la final en La Romareda.

En sus redes sociales, los donostiarras han publicado un vídeo promocionando la ciudad a sus seguidores. La publicación la protagoniza Mikel Bermejo, humorista vasco, que recorre diferentes puntos buscando a Txurdin, la mascota del equipo. En el vídeo se pueden ver localizaciones destacadas de Sevilla, como las Setas de la Encarnación, Plaza de España o el Parque de María Luisa. El monologuista recorre Sevilla preguntando a sevillanos por la mascota, ayudándole a los sevillanos a pronunciarlo correctamente en un perfecto Euskera.

Los vascos están movilizando a sus seguidores para que se viva un ambiente memorable y sano en los momentos previos a la final. A lo largo de estos días, están compartiendo fotos de sus aficionados desplazándose por todos los métodos para llegar a la final. También están animando a que en Sevilla reinen las banderas azules, republicando también fotos de realistas que ondean sus banderas y lucen con orgullosos sus franjas azules y blancas por la ciudad. Sin duda, se espera un gran desplazamiento por parte de los donostiarras.