Sevilla acoge el estreno mundial de la serie 'Berlín' con una ruta por los lugares del rodaje: "Es casi una carta de amor a la ciudad"

Vuelve Berlín, el spin-off de La Casa de Papel, que revolucionó las plataformas de streaming el pasado diciembre de 2023. El 15 de mayo la serie se estrena para los espectadores de toodo el mundo a través de Netflix, pero los sevillanos lo vivirán de una forma especial. Sevilla se convierte en una de las protagonistas de esta serie que de ocho capítulos que gira con un trama en torno al robo de la Dama de Armiño, obra de Leonardo Da Vinci. La Casa Consistorial ha acogido la presentación de esta promoción en la que han participado Diego Ávalos, vicepresidente de contenidos de Netflix en España, Portugal y Turquía, José Luis García-Pérez, actor que dará vida al Duque de Málaga en esta nueva entrega y el alcalde, José Luis Sanz.

El 8 y 9 de mayo Esos serán los días que la ciudad de Sevilla acogerá la premiere mundial en un espacio todavía por concretar y una serie de actividades desarrolladas en algunos de los entornos donde se ha grabado esta producción internacional, según ha adelantado el responsable de Netflix, que sí ha podido confirmar la presencia del elenco de la serie, que encabeza Pedro Alonso. Estos actos permitirán a los sevillanos "vivir el estreno en primera persona y que también lo hagan suyo", ha explicado Ávalos. Como sevillano, García-Pérez se enorgullece de que este estreno mundial se una a las fiestas de la primavera: "Va a ser muy grande y me hace sentir como un gigante dentro de esta ciudad". Entre estas actividades que acompañan a la premiére se van a realizar Las rutas de Berlín, que permitirán conocer los entresijos del rodaje de la serie y sus localizaciones.

Sevilla como protagonista de la serie

Sevilla es una protagonista más dentro del elenco que conforma esta nueva segunda temporada de la serie, que cuenta con nuevos actores como Inma Cuesta o el propio José Luis Pérez-García. Tras rodar La Casa de Papel por distintos lugares del mundo y tener "un acento francés en la primera temporada de Berlín", según Ávalos, "en esta nueva entrega, Berlín vuelve a casa. Reflexionamos, que tras viajar por todo el mundo, que para qué salir de este país tan bello. Tenía que ser Sevilla la protagonista en esta historia. Sevilla es el telón de fondo de la serie, incluso el coprotagonista de esta historia y casi una carta de amor a la ciudad".

José Luis García-Pérez se siente muy orgulloso, no solo por formar parte del elenco sino porque Sevilla "es absoluta protagonista de esta serie. Y le regala a Netflix y al mundo, la belleza, su majestuosidad, su gente y su acento". Por su parte, Sanz ha subrayado que no hay mejor ciudad para acoger estos tipos de producciones: "Todo aquel que no ha visitado Sevilla quiere venir, y el que viene, quiere volver".

Impacto económico de la industria del cine

No sólo se trata de un gran estreno internacional, sino un evento con un enorme impacto económico. "La industria del cine da trabajo y riqueza a Sevilla", ha defendido el alcalde. "Desde mayo de 2023, se han recogido 805 rodajes con una inversión directa de mas 51,7 millones de euros. En 2025, Sevilla ha acogido 236 rodajes y en lo que llevamos de 2026 ya vamos por 85 rodajes con un impacto de mas de 3 millones de euros", explica el primer edil, y finaliza su intervención agradeciendo a Netflix por la apuesta de la ciudad, "porque es una apuesta segura".