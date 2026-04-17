Qué hacer si se te rompe el traje en la Feria de Sevilla: la solución es gratis y está dentro del recinto

La Feria de Sevilla está a la vuelta de la esquina. Sevillanos y sevillanas ya tienen listos sus trajes para una semana envueltos sobre farolillos en el albero del Real de la Feria. Entre copas de manzanilla y sillas de enea siempre puede haber un enganchón fortuito tratando de atravesar una caseta repleta de feriantes. Es muy habitual sufrir una rotura en los volantes en el traje de flamenca o romperse el pantalón del traje de chaqueta al querer lucirse de más bailando una sevillana. Ante estas situaciones el Ayuntamiento de Sevilla trae la solución y está en la avenida Flota de Indias, dentro del recinto ferial.

En el número 16 de esta avenida, el Ayuntamiento, en colaboración con la tienda de trajes de flamenca Aires de Feria, habilita un espacio en el que se ofrecen arreglos de la indumentaria gratuitos durante la semana de celebración. El servicio permanecerá operativo de martes a sábado, en horario de 15 hora a 21 horas, sin necesidad de tener cita previa. Ante los descosidos, roturas o caída de botones, en la avenida Flora de Indias 16 le ofrecerán una solución rápida, eficaz y gratuita.

Para aquellos que tengan un inconveniente fuera del horario, también se repartirán kits de costura para facilitar que, aquellos que llegan a primera hora, o se marchan tras el cierre de las casetas, también puedan resolver pequeñas incidencias de manera inmediata. Ahora, miles de feriantes que disfrutarán de la feria durante la semana podrán estar tranquilos ante cualquier inconveniente con sus prendas gracias a este recurso.

Otras casetas qué debes conocer

Ante el caos que puede llegar a suponer la Feria de Sevilla en algunos momentos debido a la gran afluencia de público, es importante conocer una serie de espacios de vital importancia. Uno de ellos es la caseta de los Niños Perdidos. En caso de que un menor pierda en el Real a sus progenitores, hágale saber que acuda a la caseta ubicada en Gitanillo de Triana 126. Si se da esta situación, debe ser uno de los primeros lugares a los que acudir.

Este año también se volverá a contar con los agentes tutores, un cuerpo formado por 30 agentes de la Policía Local que centrarán su actuación en los menores de edad, ya sean niños o adolescentes menores de 18 años. Otros de los puntos a tener siempre en cuenta en la feria es el Hospital de Campaña, ubicado en la Avenida Alfredo Kraus y la caseta de mando de la Policía Local, en la calle Manolo Vázquez, 11-13. Ante cualquier urgencia relacionada con menores, se recomienda acudir a estas dos ubicaciones. El horario de estos dos espacios, al igual que en el caso de la de Niños Perdidos, se amplía de 19:30 horas hasta las 2:30 horas.

Por otro lado, desde el Ayuntamiento se han habilitado espacios seguros para mujeres y el colectivo LGTBIQ+. En caso de que estas personas se sientan en peligro o vivan una situación de acoso, este espacio está para que puedan acudir y recibir la atención necesaria.