El teletrabajo avanza para los funcionarios de la Junta de Andalucía: este es nuevo calendario para 2026

La ampliación de los días de teletrabajo será una realidad este año para los funcionarios andaluces. En julio hará dos años desde que los sindicatos y la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública cerraron un acuerdo para ampliar los días de trabajo en remoto para los empleados públicos de la comunidad autónoma. En estos momentos, tienen derecho a un día, que se ampliará a dos con la aplicación del nuevo decreto.

La Secretaría General de Administración Pública se ha comprometido con los sindicatos a aplicar el decreto que regula el teletrabajo para los funcionarios de la comunidad autónoma en el mes de septiembre. Este plazo de unos cinco meses, anticipado por algunos de los sindicatos, responde a la necesidad de que la norma supere el informe presupuestario, el del gabinete jurídico y el del Consultivo.

Antes, en el mes de mayo, la cartera que dirige José Antonio Nieto deberá presentar a la Mesa Sectorial -en la que están representadas todas las organizaciones sindicales que representan a los funcionarios de la administración- una instrucción que servirá como medida transitoria. El objetivo de este texto será regular la situación actual de teletrabajo. Hasta ahora, cada servicio funciona de una forma distinta.

Medidas transitorias para asegurar el teletrabajo

Esta instrucción ofrecerá "un marco más claro, homogéneo y estable al desempeño del trabajo a distancia, unificando todos los criterios y trámites que inciden en el reconocimiento y desarrollo de esta modalidad de jornada". Así, a partir de su entrada en vigor, 20 días después de que ambas partes alcancen un acuerdo, el método de solicitud y evaluación del teletrabajo será igual en toda la administración.

Este jueves, la Junta convocó a los representantes sindicales para presentarles una propuesta tras los anuncios de acciones por los retrasos del teletrabajo. En el encuentro, la Secretaría General de Administración Pública se comprometió a activar el nuevo decreto en el mes de septiembre. Además, crearán una instrucción en el plazo de 20 días para equiparar la regularización en los distintos servicios.

La idea era reunirse este viernes y cerrar un pacto definitivo en que se conocieran todos los detalles que describirá la instrucción, sin embargo, fuentes sindicales lamentan a El Correo de Andalucía que "no ha salido nada". Al encuentro estaban llamados los tres sindicatos mayoritarios (UGT, CCOO y CSIF), que han sido emplazados a una nueva cita el próximo Lunes de Pescaíto para tratar de alcanzar un acuerdo.

¿Cuándo llegarán los dos días de teletrabajo?

La fecha clave llegará en septiembre. Dos años después de que se alcanzara un acuerdo y tres meses después de que expirara el plazo inicial que se dio la Junta de Andalucía, los dos días de teletrabajo serán una realidad para los funcionarios de la administración pública andaluza. Tras meses de luchas y encuentros, los empleados públicos andaluces igualarán sus condiciones al resto de comunidades.

Hasta ahora, los trabajadores de la administración andaluza eran los que menos opciones tenían de trabajar en remoto del resto del Estado. Una denuncia que los sindicatos reiteraban tras cada reunión con los representantes de la Consejería. Después de Andalucía, Asturias y la Comunidad de Madrid son los territorios que tienen menos días de teletrabajo: dos, mientras que en otros territorios hay hasta cuatro.

Si bien en un principio la Junta no daba un plazo claro para su aplicación, las amenazas de movilizaciones por parte de las organizaciones y el contexto internacional han apresurado su entrada en vigor. Además, el anuncio llega apenas unos días después de que la Unión Europea comunicara que, entre sus planes para paliar los efectos de la guerra, está la recomendación de que se dé al menos un día de teletrabajo a los empleados.