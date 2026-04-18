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Caballería, drones y agentes por el subsuelo: la Policía Nacional blinda la Cartuja para la final de la Copa del Rey

Más de 1.600 efectivos componen el despliegue de seguridad que ha diseñado el Cuerpo para el partido de este sábado, que disputan Atlético de Madrid y Real Sociedad en La Cartuja

VÍDEO | La Policía Nacional despliega más de 1.600 agentes para la final de la Copa del Rey 2026

VÍDEO | La Policía Nacional despliega más de 1.600 agentes para la final de la Copa del Rey 2026

DOMINGO DÍAZ

Carlos Doncel

Domingo Díaz

Sevilla

Un total de 1.617 agentes van a blindar Sevilla, y especialmente la Cartuja, para la final de la Copa del Rey, que disputan este sábado la Real Sociedad y el Atlético de Madrid. Un despliegue que abarca todos los escenarios posibles: desde el cielo, con el control por parte de la Unidad de Medios Aéreos, hasta las revisiones que realizan de manera concienzuda los agentes de subsuelo. Y sobre el terreno también, claro, donde estarán efectivos de caballería y de la UIP.

"Una parte importante de este dipositivo lo componen miembros de la Unidad de Intervención Policial (UIP), que están acostumbrados a participar en este tipo de eventos con grandes aglomeraciones", explica el inspector Ricardo Gutiérrez. "También habrá patrullajes de Caballería en las inmediaciones del estadio y por el interior de la ciudad. Y además contamos con guías caninos, que nos ayudan a la detección de artefactos explosivos".

"En cuanto a la Unidad Aérea de la Policía Nacional, no solo desplegará el helicóptero, sino también todo el equipamiento de drones para controlar el entorno del estadio", apunta Gutiérrez. "Y disponemos asimismo de un sistema de antidrones, que es capaz de neutralizar cualquier objeto volador que en un determinado momento pudiera alterar la normalidad en el recinto deportivo", subraya el inspector.

Agentes bajo el suelo del estadio

"Normalmente la gente está acostumbrada a ver indicativos de UIP, UPR o Caballería, pero no a los topos, que somos los que intervenimos en la parte de abajo", señala Daniel Muñoz, jefe de la Unidad de Subsuelo en Sevilla. "Cerramos la esfera de seguridad dentro de este gran dispositivo diseñado para la final de la Copa del Rey", detalla Muñoz mientras observa a uno de los efectivos del grupo revisar un colector de aguas fecales ubicado en el entorno del estadio.

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"Nosotros organizamos un dispositivo de seguridad y prevención de los posibles problemas que puedan surgir, y también para cualquier requerimiento si surge algún problema", informa por su parte Blanca Salas a lomos de Velilla. "Estar encima del caballo nos da una visión muy amplia del control de los aficionados. Somos 70 en el personal operativo, y este sábado vendrán más compañeros de Madrid", apunta Salas.

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