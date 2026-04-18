El calor y el cambio de formato hacen menos rentable a la Calle del Infierno: "Cada año hay menos ingresos en la Feria de Sevilla"

Una pareja de policías locales se para ante una atracción de la Calle del Infierno. "Perdona, ¿cuándo vais a empezar a funcionar al final?", le preguntan al dueño. "Ni idea, este viernes hacemos pruebas y el sábado aún no sabemos si abrir. El domingo estaremos todos, eso seguro", les responde a los agentes. La incertidumbre se extiende a otros muchos cacharritos en esta zona del Real. Unas dudas a las que solo acompaña una certeza: este negocio ya no es como antes.

El Ayuntamiento de Sevilla ha dado permiso para que a partir de este sábado de preferia comiencen a girar la noria y el canguro, a dar saltos la olla y a correr los coches de choque. Aunque algunos no ven claro arrancar ese día: "Si este sábado algunos padres vienen por aquí y quieren montar a sus niños, pues el que esté funcionando los montará. Nosotros no sabemos todavía qué hacer", explica este mismo feriante a los dos policías.

El cambio de formato de la Feria de Abril, aplicado a partir del año pasado, no les vino bien, según confiesan algunos. "Perdimos jornadas de recaudación. A más días, más ingresos", afirma Enrique Rubio, propietario de la empresa Atracciones de Feria Andalucía. De hecho, en 2025 asegura que la caja fue entre un 20 y un 25% menor con la entrada del modelo corto, y espera que esta edición sea parecida.

La atracción Super Kanguro durante las pruebas del viernes antes de Feria. / CARLOS DONCEL

"Nos afectó bastante el cambio de formato, la verdad", coincide Stefan Chivarga, encargado de la atracción Grand Prix. "Los días que no abrimos son días de gasto, palmamos dinero", razona Chivarga. El montaje, la electricidad, los empleados... Los costes se acumulan, y el precio de la entrada es el mismo del año pasado: "Nosotros hemos mantenido el tiquet en cinco euros, no lo hemos subido".

También debido al nuevo formato, que deja de sábado a lunes un tramo de tres días de preferia durante el fin de semana, el ambiente "es más parecido al de un parque de atracciones", según Enrique Rubio. "La afluencia no es la misma. Esos días aprovechan los padres para ir con los niños antes de ir a las casetas durante el resto de la semana. Por eso son días en los que viene más un público infantil y no es tanto como un día de Feria normal".

"Cada año hay menos ingresos en la Feria"

A todo esto se suma, además, un descenso progresivo en las ventas a nivel general: "Esto ya no es como antes", señala Antonio Albiñana, que lleva más de medio siglo instalando su noria infantil en la Calle del Infierno. "Cada año hay menos ingresos en la Feria de Sevilla", subraya también Stefan Chivarga. "La gente ya no gasta lo mismo en las atracciones: si antes se subía un niño dos veces en una tarde, ahora lo hace solo una".

Y como además suban mucho las temperaturas, tal como se prevé para esta próxima semana, mal asunto: "Tanta calor no nos beneficia, porque en el principio de la tarde no viene nadie y la gente entra después al Real", explica Mariano Soyo, propietario de la atracción Super Látigo Andalucía. "Otros años el negocio empieza a funcionar a las 15:00 o 16:00, pero ¿quién va a venir a esa hora a 30 y tantos grados?", se pregunta Soyo.

"Todo el mundo tiene un presupuesto cuando viene al Real. Cuando se acaba, se va a la playa", lamenta Antonio Albiñana. A partir de este sábado de preferia, algunos cacharritos vuelven a girar y encender sus luces un abril más. Aunque eso sí: cada vez es menos rentable hacerlo.