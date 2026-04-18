La Cartuja recibe otra gran final de Copa del Rey sin resolver los problemas de los accesos y la falta de sombra

Los accesos a La Cartuja continúan, un año más, dando una mala imagen de cara a la final de la Copa del Rey. Son el gran debe de estas instalaciones, en la que año tras año se acometen reformas, pero que adolece de una gran transformación que tienen como horizonte la celebración del Mundial de fútbol 2030. Será la séptima vez consecutiva que se juegue en el estadio sevillano la última ronda del torneo del KO y el presidente de la Real Federación Española de Fútbol puso el lunar a una ciudad que está "de revista": "Hay que seguir mejorando. Es una demanda de los aficionados que se facilite la llegada y salida del recinto".

El Correo de Andalucía ha realizado un recorrido por los alrededores del recinto para comprobar la situación en la que se encuentran los accesos. Las carreteras que bordean al estadio olímpico dejan una imagen que poco tiene que ver con las de una gran cita. En las vías de acceso hay parches, socavones y grandes grietas, mucha grava suelta e incluso arena arena. Hay zonas que aparecen muy descuidadas a pocos metros del recinto donde se disputa la final de la segunda competición futbolística más importante de España después de La Liga y que en poco más de cuatro años debe acoger el trofeo más importante en relación con el deporte rey.

Las carreteras en mal estado son en ocasiones los accesos para los párkings. Para esta cita, las señales están colocadas en las rotondas y en algunas banderas, aunque a veces cuesta seguir dónde se encuentra cada aparcamiento. En todo caso, el Ayuntamiento de Sevilla ha explicado en ocasiones previas dónde se deben ubicar los vehículos de los aficionados de cada equipo.

La Cartuja es un solar. Ese es el otro gran problema: en los alrededores del estadio a veces es complicado encontrar una zona con sombra. Lo pudieron comprobar los miembros de la Policía Nacional mientras hacían las distintas comprobaciones previas al encuentro. Esto se notará en días como mañana: para los aficionados de la Real Sociedad y del Atlético de Madrid que vayan a pasar el día en la calle, el factor más importante será la temperatura, que se disparará hasta los 33 grados en las horas centrales antes de dar un respiro por la noche.

Los acondicionamientos realizados

El Ayuntamiento de Sevilla informó hace escasas fechas que se habían realizado distintas "actuaciones de acondicionamiento para mejorar el entorno del estadio". Las intervenciones incluyeron "asfaltado de viarios, mejora de la accesibilidad peatonal, instalación de nueva señalización y refuerzo del alumbrado, especialmente en el túnel Sur y en los accesos al recinto".

"Estas mejoras responden a la apuesta del Ayuntamiento por dignificar un entorno que había sufrido décadas de abandono", señaló el consistorio en una nota. "Se ha creado un área específica de Cartuja y Parques Innovadores, con el objetivo de impulsar un desarrollo coherente de esta zona estratégica de la ciudad", explicaba el escrito.

Por último, el consistorio hispalense aseveró que mantenía "una coordinación constante con la Junta de Andalucía y el resto de administraciones implicadas, reafirmando su compromiso de impulsar inversiones en infraestructuras y consolidar a Sevilla como una ciudad de primer nivel".

Así podrán llegar las aficiones al estadio

El Ayuntamiento de Sevilla ha preparado un dispositivo especial de Tussam para este día. Se reforzará y ampliará el horario de funcionamiento de las líneas C1, C2 y 2 que prestan servicio al Estadio. Las paradas se llevarán a cabo en Américo Vespucio o Juan Bautista, en función de la densidad de público en la zona. Tendrán "un recorrido circular y transversal que permite el acceso directo al estadio desde zonas como Barqueta, Macarena, Ronda Histórica, Puerta Osario, Santa Justa, Los Arcos, Nervión, San Bernardo, Prado de San Sebastián, Los Remedios y Triana".

"La línea Especial Aeropuerto (EA), que conecta con las líneas C1 y C2 en Santa Justa y Prado de San Sebastián y con la línea 2 en Alcalde Manuel del Valle con Kansas City, también será reforzada ante el previsible incremento de demanda al aeródromo sevillano", ha informado el consistorio hispalense.

Los taxis se situarán en la avenida Américo Vespucio. Podrán acceder hasta el hotel Barceló también algunos vehículos. Entrarán por Barqueta y saldrán por el Alamillo.

Las VTC tendrán un punto de bajada y recogida frente a la ETSI (Escuela Técnica Superior de Ingeniería). El itinerario de los VTC serán con entrada a través de Barqueta. Los que acudan al hotel seguirán la misma línea que los taxis.

Los párking para vehículos

La situación de los párking. En el entorno se habilitarán varias zonas de aparcamiento. El primero de ellos será para vehículos acreditados por la Real Federación Española de Fútbol y estará en el P1, conocido localmente como el aparcamiento de Las Moreras y se accederá por el lado norte de la Avenida Ingeniero Luis Salvador, desde la SE-20 directamente. En esta zona también habrá sitio para las personas con movilidad reducida. Los vehículos policiales y de emergencias se situarán en el P2, en la fachada sur del Estadio.

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Las aficiones tendrán que acceder de manera separada. El aparcamiento para los autobuses del Atlético de Madrid se ubicará en el Camino Norte-Sur del Parque del Alamillo, así como en la explanada así como en la explanada junto a la nave multiusos del mismo Parque. Según ha informado el Ayuntamiento, el acceso se realizará a través de la Glorieta General Riego, bajando desde el Puente del Alamillo. Los vehículos privados de los colchoneros irán situados en la zona de aparcamientos de P7. Deberán acceder desde la SE-20, por la glorieta de Canal Sur.