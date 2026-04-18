La Copa del Rey ya se juega en la Alameda: bares llenos y ambiente entre aficiones con un gran despliegue de seguridad

La final de la Copa del Rey empezó hace horas en Sevilla, bastante antes de que ruede el balón en La Cartuja. El rojo, el blanco y el azul se han adueñado este sábado de Sevilla en las horas previas a la final de entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad. Se juega en las terrazas llenas de la Alameda, en los bares del centro y en los grupos de aficionados que han tomado la ciudad desde primera hora entre camisetas, cánticos y cervezas al sol. Muchos han viajado sin entrada, pero con la idea clara de vivir la cita desde fuera como si estuvieran dentro.

La imagen se repite este sábado en locales de la Alameda como Karpanta Tapeo, desbordados por la llegada de seguidores de ambos equipos. "Una locura", resumen desde el bar, donde la afluencia ha sido constante desde por la mañana. Pese al gentío, el ambiente sigue siendo tranquilo aunque son muchos los vecinos de la zona que empiezan a hartarse de esta avalancha. Mucho movimiento, mucho ruido y mucha expectativa, pero de momento sin incidentes y con buen rollo general. En el local, eso sí, el alcohol tiene condición: solo se sirve si va acompañado de comida.

Muchos aficionados sin entrada

Entre ese ir y venir de aficionados, más de 50.000 según las previsiones, destaca un grupo de diez amigos atléticos, todos rondando los 25 años, que han llegado este mismo sábado desde Madrid. Nueve han viajado en autobús y uno en tren. Solo uno de ellos tiene entrada para la final. Los otros nueve verán el partido desde la fan zone, como tantos otros desplazados. "Muchísima gente ha venido sin entrada", cuentan, convencidos de que lo importante era estar en Sevilla y formar parte del ambiente de una cita que el club no vivía desde hace más de una década.

Carlos y David, dos de ellos, resumen bien la mezcla de ilusión y vértigo con la que la afición rojiblanca encara la tarde. El Atlético ha ganado diez veces la Copa del Rey, pero no juega una final desde 2013. Y eso se nota. "Estamos muy nerviosos, cagados", admiten entre risas. "Por mucho que seamos mejor equipo, es una final y puede ganar cualquiera. Es 50/50". Con esa fe caminarán hacia La Cartuja.

El Atlético ha ganado diez veces la Copa del Rey, pero no juega una final desde 2013

La confianza en el momento del equipo convive con el temor a que precisamente esa condición de favorito pese demasiado. "Hay mucha ilusión porque últimamente nos salen muy bien las cosas, estamos en Champions, pero también por eso hay miedo a la hostia. Esa obligación de ganar también está ahí".

La afición atlética ha ido organizándose además a través de redes sociales, con una quedada lanzada por Twitter para reunir a seguidores antes de poner rumbo al estadio. Según relatan, por la zona de La Cartuja se ve por ahora más ambiente de la Real Sociedad, pero los del Atlético preparan también su propio corteo hacia el campo en torno a las cinco de la tarde.

Pese a la tensión propia de una final, en la calle domina la convivencia. "Nos hemos cruzado con gente de la Real y nos saludamos. Hay tensión entre aficiones, pero entre la gente normal, no", cuentan. Esa es la estampa que deja por ahora el centro de Sevilla: rivalidad, sí, pero dentro de un ambiente festivo.

Pese a todo, la tensión no se baja para los cuerpos de seguridad, con más de 1.600 agentes, que desde días antes llevan monitorizando los radicales de ambas aficiones, a los que se suma la visita de radiclaes italianos. En las últimas horas, los agentes han incautado material nunca antes visto ante un evento deportivo de este calibre. Es una Copa del alto riesgo y el recuerdo de Aitor Zabaleta está presente.

Casi lleno hotelero

A eso se suma una ciudad volcada con la cita. "Sevilla es top 1 de España", dicen. Aprieta el calor para ser abril. Entre bares llenos, nervios acumulados y miles de aficionados sin asiento en el estadio, la Copa ya se vive en las calles de una ciudad que, en estos días de preferia, casi ha roza el lleno hotelero con una ocupación que se sitúa en torno al 95%.

Ambiente previo a la final de la Copa del Rey entre Real Sociedad y Atlético de Madrid. / Carlos Luján / Europa Press

Aparte de esta zona de bares por la Alemeda y los bares del centro, cada afición cuenta con su propio espacio de reunión antes del encuentro. En el caso del Atlético de Madrid, la fan zone se ha instalado en el Parque del Alamillo, a unos 15 minutos a pie del estadio. Desde allí, el acceso al recinto solo podrá hacerse caminando o en autobús, con las líneas 2 y C2 como principales alternativas.

La Real Sociedad, por su parte, se concentra en la avenida Carlos III, junto al apeadero de La Cartuja, desde donde hay unos 20 minutos andando hasta el estadio. Los seguidores donostiarras podrán llegar también en transporte público mediante la línea C1 o la línea 2. Si la Real acaba levantando el trofeo, la actividad se alargará hasta la una de la madrugada. La zona contará con barras, food trucks, juegos, música y distintas actuaciones repartidas a lo largo de la jornada.

Tráfico y movilidad: el punto crítico

En paralelo, el partido obliga a desplegar un amplio plan de tráfico y movilidad en el entorno de la isla de la Cartuja, aunque los problemas de acceso y salida del recinto siguen siendo el punto negro de la organización. Los cortes de circulación comenzarán a adaptarse desde las 11.00 horas en función de la llegada de público, aunque será a partir de las 14.00 cuando se active el corte de Sevilla TechPark. También se han habilitado distintas bolsas de aparcamiento para público, autoridades y servicios de emergencia.

El dispositivo de transporte público también se ha reforzado. El Ayuntamiento ha habilitado una parada de taxis en la calle Américo Vespucio y Tussam ha preparado un operativo especial con refuerzos en las líneas C1, C2 y 2, que conectan directamente con el estadio. También se ha previsto un aumento del servicio en la línea Especial Aeropuerto ante la elevada demanda esperada.