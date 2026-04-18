David Pastor, filósofo sevillano: "Nos hemos polarizado tanto que, hasta hablando el mismo idioma, no nos entendemos"

"Sin confianza no hay ética ni relación entre los seres humanos". Así ha mostrado el filósofo, profesor, escritor y divulgador sevillano David Pastor Vico la importancia de la confianza en la sociedad actual, un aspecto que asegura que se ha reducido en los últimos años pero que es fundamental para la supervivencia y el pensamiento crítico de la ciudadanía.

El filósofo sevillano ha mostrado esta situación durante su última entrevista con Ana Pastor en el medio Newtral, en la que ha afirmado que antes no se tenía en cuenta la confianza porque se daba por hecho, pero que en la actualidad es un aspecto crucial cada vez más mermado pero fundamental, ya que "ningún desarrollo de la ética es posible si no existe confianza".

La confianza como pegamento social para el filósofo sevillano

"La confianza es el pegamento social y, cuando no hay confianza, lo que tenemos es una sociedad en descomposición total, ya que la ética es el modo de relación", ha recalcado el filósofo.

Para conseguir este pensamiento crítico, Pastor Vico ha recalcado que no solo hace falta analizar el entorno propio, sino ser capaz de comunicarse con "el otro" para entender su pensamiento y punto de vista, obtenido a partir de sus propias experiencias, circunstancias y entorno.

La comunicación con el otro, clave para el pensamiento crítico

"Pero el pensamiento crítico requiere confianza, porque si no confío en el otro, ¿como voy a hablar con él? O sea, si yo no confío en el otro, no tengo posibilidad de comunicarme con él", ha señalado durante su intervención.

Además, ha continuado relatando: "Si yo me cierro sobre mí mismo, llega un momento en el que somos tan dispares que, incluso hablando el mismo idioma, ya no nos entendemos".

La polarización dificulta el entendimiento incluso compartiendo idioma

Tal y como ha indicado, esto se produce porque la sociedad se ha "polarizado", lo que ha hecho que, "aunque hablemos el mismo idioma, no nos entendemos".

"El lenguaje se ha pervertido, se ha retorcido hasta el punto de que yo estoy intentando explicar una idea, pero como estoy hablando con alguien que está en las antípodas ideológicas de lo mío, no nos entendemos", ha recalcado.

La voluntad de escuchar otras ideas como salida a esta situación

Para solucionar esta situación, ha mostrado la necesidad de contar con voluntad de conocer la perspectiva ajena y otras posibles ideas diferentes a las propias para completar su pensamiento.

"La voluntad se alimenta, porque responde a una necesidad, y esta no aparece si estoy cómodo en el pensamiento único, en el que no hay necesidad de cambiar porque estoy bien. Pero, para cambiar, tengo que conocer algo más atractivo de lo que estoy manejando, y no conozco algo si no confío en el otro", ha concluido el filósofo.