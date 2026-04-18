La freiduría más antigua de Sevilla para comer el mejor pescaíto frito en la Feria de Abril: "Fue el primer 'take away' de la historia"

A menos de una semana de que la Feria de Abril de Sevilla dé el pistoletazo de salida a su programa de música, gastronomía, ocio y baile con su tradicional noche del pescaíto, que se celebrará el próximo lunes, cada vez son los sevillanos y visitantes que buscan los mejores establecimientos para disfrutar del mejor pescado frito en la capital hispalense. Y entre todas las opciones con las que cuenta la ciudad, destaca una freiduría que se presenta como la más antigua de Sevilla.

Este negocio que lleva sirviendo el mejor pescaíto desde que abrió sus puertas por primera vez en 1928 es la Freiduría Puerta de la Carne, situada junto a los Jardines de Murillo.

Un negocio con un siglo de historia en Puerta de la Carne

"Somos la freiduría más antigua de Sevilla", aseguran desde este establecimiento situado en la calle Puerta de la Carne que cuenta con casi un siglo de historia y tradición sirviendo toda clase de pescado frito al peso envuelto en su tradicional papel.

"Era 1928, la Sevilla de entonces trabajaba a marcha forzada para estrenar su Exposición Universal de 1929 que trajo a gente de todo el mundo. Por aquel entonces, una familia sevillana subía la persiana por primera vez de una pescadería en el emblemático barrio de la Puerta de la Carne", señalan desde este negocio sobre sus primeros años de existencia.

Así nació una tradición ligada al pescado frito al peso

Tal y como explican, ese mismo año se inventó en Estados Unidos un sistema para mantener los alimento en frío y, así, conservar sus propiedades.

Pero esta innovación no llegaría hasta años después a España, lo que hizo que las pescaderías del país tuvieran que buscar una alternativa para no tirar el pescado fresco que no se vendía cada jornada.

"El pescado sobrante se freía por las tardes para su venta al peso envuelto en papel, convirtiéndose en el primer 'take away' de la historia", recalcan desde la freiduría.

Una costumbre que ha pasado de generación en generación

Una iniciativa que cosechó un gran éxito entre los sevillanos, que hizo que esta tradición se colara en la vida diaria del "sevillano de a pie" y se trasmitiera de generación en generación.

"Hoy es toda una costumbre popular al alcance de todos a la que acuden familias enteras para revivir tal tradición", indican desde este establecimiento que se ha convertido en uno de los mayores emblemas de la gastronomía de calidad y el pescado más sabroso de Sevilla.

Cartuchos de pescaíto frito desde 8 euros en Sevilla

Desde su local se puede adquirir toda clase de pescaíto frito en cartuchos y al peso por un precio desde 8 euros los 250 gramos, como el adobo, bacalao, boquerón en adobo, buñuelitos de merluza o chipirones.

Entre sus opciones también destacan los chocos, gambón frito o rebozado, huevas de merluza, pescado variado o tortilla de camarones, entre otros.

Los clientes destacan la calidad y la fritura "nada aceitosa"

"Es increíble la calidad de todo el pescaíto frito. Tuve que pedir dos veces de lo bueno que estaba todo", afirman sus propios clientes a través de las reseñas del restaurante.

Además, aseguran que esta freiduría tiene "una buena variedad de pescado frito" en el que todas sus especialidades están "riquísimas".

"Freiduría típica andaluza con todo muy rico, muy bien frito y nada aceitoso", afirma otro usuario. A esto añade otro: "Cada vez que vengo a Sevilla es de obligado cumplimiento pasar por aquí".